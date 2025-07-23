Выгода до 1,3 млн рублей для предпринимателей на автомобили Chery от компании ВТБ Лизинг

Фото: предоставлено АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг стал участником программы субсидирования лизинга от российского представительства марки Chery. Клиенты компании могут сэкономить на авансе до 250 000 рублей от стоимости автомобиля — в зависимости от модели и комплектации.

Программа Chery Лизинг предусматривает специальные цены на автомобили бренда и особые условия по первоначальному взносу. Автомобили по субсидированной программе можно приобрести у любого официального дилера марки по всей стране.

Модельный ряд Chery охватывает автомобили под различные потребности бизнеса: для каршеринга, такси, корпоративных парков или личного использования. Так, флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 можно оформить в лизинг с выгодой до 1 344 000 рублей. Автомобиль в комплектации 2.0T 8AT Ultra 4WD 2024 года выпуска стоит 3 814 000 рублей, и при сроке лизинга 5 лет и авансе 25% ежемесячные платежи составят всего 88 575,65 рубля. Дополнительно, за счёт налоговых льгот, клиент может вернуть в бюджет до 45% от стоимости по договору лизинга.*

Помимо специальных цен на автомобили, ВТБ Лизинг предлагает клиентам гибкие условия лизинговой сделки: сезонный график платежей, комфортный размер аванса и ежемесячных платежей, помощь в подборе автомобиля, а также дополнительные услуги и сервисы, полезные для бизнеса. Подать заявку на лизинг автомобилей Chery можно онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН — до 25% за счёт снижения налога на прибыль и до 20% за счёт возврата НДС. Стоимость автомобилей действительна на 23.07.2025.

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