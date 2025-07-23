Выгода до 1,3 млн рублей для предпринимателей на автомобили Chery от компании ВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг стал участником программы субсидирования лизинга от российского представительства марки Chery. Клиенты компании могут сэкономить на авансе до 250 000 рублей от стоимости автомобиля — в зависимости от модели и комплектации.
Программа Chery Лизинг предусматривает специальные цены на автомобили бренда и особые условия по первоначальному взносу. Автомобили по субсидированной программе можно приобрести у любого официального дилера марки по всей стране.
Модельный ряд Chery охватывает автомобили под различные потребности бизнеса: для каршеринга, такси, корпоративных парков или личного использования. Так, флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 можно оформить в лизинг с выгодой до 1 344 000 рублей. Автомобиль в комплектации 2.0T 8AT Ultra 4WD 2024 года выпуска стоит 3 814 000 рублей, и при сроке лизинга 5 лет и авансе 25% ежемесячные платежи составят всего 88 575,65 рубля. Дополнительно, за счёт налоговых льгот, клиент может вернуть в бюджет до 45% от стоимости по договору лизинга.*
Помимо специальных цен на автомобили, ВТБ Лизинг предлагает клиентам гибкие условия лизинговой сделки: сезонный график платежей, комфортный размер аванса и ежемесячных платежей, помощь в подборе автомобиля, а также дополнительные услуги и сервисы, полезные для бизнеса. Подать заявку на лизинг автомобилей Chery можно онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра: 8 800 551 19 18.
* Указаны предварительные расчёты. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 45% доступна компаниям на ОСН — до 25% за счёт снижения налога на прибыль и до 20% за счёт возврата НДС. Стоимость автомобилей действительна на 23.07.2025.
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