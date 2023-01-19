«База экспедиции была во дворе жителя Шугурова»: 70 лет службе геофизиков «Татнефти»

Татарстан традиционно славится своей геофизической школой. «Татнефтегеофизика» — крупнейшее геофизическое предприятие России с более чем полувековой историей, пишет газета «Нефтяные вести». Дата его создания — 16 января 1953 года, которая по праву считается точкой отсчета татарской промысловой геологии.

«Летом ездили на бортовых машинах, а зимой аппаратуру возили на лошади»

Рождение треста совпало с началом разработки Ромашкинского месторождения. Весь процесс бурения скважины сопровождается геофизическими исследованиями: определяется ее расположение, наличие нефтяных пластов и глубина их залегания. Исходя из этого нефтяники принимают решения о режимах эксплуатации скважин, контролируют процесс разработки месторождений. Так было и в 1953 году, когда на базе четырех партий Бугульминской промыслово-геофизической конторы была образована геофизическая экспедиция, которую возглавил Фаткулла Мугаллимов.

В том же году она преобразовалась в самостоятельную промыслово-геофизическую контору — Альметьевскую ПГК. Первым ее управляющим стал Анатолий Ярмин. Производство начинали буквально с нуля. В 1955 году АПГК возглавил Всеволод Цветов — фронтовик, орденоносец, на плечи которого легла организация слаженной работы всех подразделений конторы.

С 1978 по 1998 год предприятием руководил Ульфат Маганов — яркий представитель плеяды первых геофизиков-промысловиков республики.

«База экспедиции была во дворе одного жителя Шугурова. Небогатая аппаратура и все оборудование находились в сараях хозяйки, — вспоминал первые дни работы Ульфат Маганов. — Партия состояла из 6-7 человек. Выезжали на скважины за 100 км по грунтовой дороге. Летом ездили на бортовых машинах, а зимой аппаратуру возили на лошади, сами рядом шли пешком».

Геофизики активно внедряют в производство последние достижения и научные разработки приборостроения, цифровые технологии

В те годы контора вела работы на 7800 скважинах действующего фонда, на 440 скважинах из бурения, а это более 12 тысяч заявок в год. Это было время активного внедрения методик и аппаратуры геофизического контроля за разработкой нефтяных месторождений, перехода на цифровую регистрацию материалов ГИС бурящихся скважин. В 1999 году Ульфата Маганова сменил Рамиль Мухамадиев, а предприятие к тому времени носило название «Альметьевское управление геофизических работ».

С 2005 года коллектив геофизиков возглавил Рустем Вильданов, пишут «Нефтяные вести». Именно тогда приступили к геологоразведке и разработке месторождений углеводородного сырья новыми технологиями. В 2006 году предприятие преобразовано в ООО «ТНГ-АлГИС», входящее в состав ООО «ТНГ-Групп». С 2011 года директором являлся Фарид Махмутов.

С 2021 года предприятие входит в ГК «Татнефть», нынешний директор Рустем Мухамадиев продолжает развивать Общество, в коллективе которого — геофизики, имеющие большой опыт работы на нефтяных месторождениях не только Татарстана, но и Западной Сибири, хорошо знающие геологию и особенности разработки нефтяных месторождений республики. Геофизики активно внедряют в производство последние достижения и научные разработки приборостроения, цифровые технологии. Проводимые ими работы, начиная со скважинных измерений и заканчивая обработкой и выдачей результата заказчикам, полностью компьютеризированы и автоматизированы.

Благодаря квалифицированным кадрам и высокому техническому уровню «ТНГ-АлГИС» стабильно признается лучшим на рынке геофизических услуг. Недавно предприятие стало дипломантом Программы «100 лучших товаров и услуг России».

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»