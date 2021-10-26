Выездные бригады Минздрава помогают бороться с Covid в 17 регионах России

С начала сентября в 17 регионов России, где наблюдается сложная ситуация по коронавирусу, направлены 340 специалистов из ведущих клиник России. Такие мобильные бригады созданы в 31 федеральном учреждении Минздрава, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Сейчас специалисты помогают бороться с вирусом в том числе во Владимирской, Курской, Псковской, Оренбургской областях и Забайкальском крае. Присоединились к работе и специалисты Минобороны РФ.

«Продолжаем мониторить ситуацию и оформлять бригады по заявкам субъектов. Вчера поступило обращение от Новгородской области», — рассказал Мурашко на заседании координационного совета по коронавирусу.

Помимо этого, по стране действуют консультативные реанимационные центры для оказания медицинской помощи. Обратиться к врачам могут также беременные и дети.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В шести регионах, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения вступили в силу уже вчера. Это Самарская, Нижегородская, Новгородская, Воронежская, Курская области и Пермский край.