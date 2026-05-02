Выездную вакцинацию животных в эти выходные организуют в Кировском районе

В Казани в выходные, 2 и 3 мая, пройдут выездные прививочные акции для домашних животных. Мобильные ветеринарные пункты будут работать в Кировском районе. На месте можно будет не только вакцинировать питомцев от бешенства, но и провести их чипирование и регистрацию, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В субботу, 2 мая, ветеринары будут принимать с 10:00 до 12:00 в поселке Игумново на улице Лагерной, 109. Во второй половине дня, с 14:00 до 16:00, мобильный пункт развернется в поселке Займище – на пересечении Займищенской и Березовой улиц.

В воскресенье, 3 мая, привить кошек и собак можно будет у школы №32 в Адмиралтейской слободе. Прием пройдет с 10:00 до 12:00, сообщили в Госветобъединении Казани.