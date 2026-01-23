Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Выездное заседание республиканской комиссии по реализации народной программы партии «Единая Россия» началось в Нижнекамске. Рабочая встреча посвящена разделу «Сильная экономика». Об этом сообщает пресс-служба партии.

В работе комиссии принимают участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, глава Нижнекамского района и секретарь местного отделения партии Радмир Беляев, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, заместитель секретаря регионального отделения партии и заместитель председателя комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова.

Присутствуют также координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», депутат Госсовета и председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева, председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», заведующий музеем Великой Отечественной войны Александр Александров и представители партийного актива из разных районов республики.

В рамках заседания участникам представили возможности Центра креативных индустрий «База». В программе также запланированы посещения промышленного парка «Нижнекамск», «ТАИФ-НК» и компании «СИБУР-Интех».

Народная программа является основным программным документом партии «Единая Россия». Она формируется на основе предложений и обращений жителей страны и определяет приоритетные задачи во всех социально значимых сферах.

Ключевые направления и мероприятия народной программы включены в программы национальных проектов. При их формировании и утверждении партия ежегодно добивается увеличения объемов бюджетного финансирования.

Кроме того, «Единая Россия» объявила о проведении всероссийского фотоконкурса объектов инфраструктуры, созданных в рамках народной программы партии. Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь» и «Территория возможностей». Открытое голосование состоится на сайте партии с 1 февраля по 15 апреля 2026 года.