Выехал на красный сигнал светофора: подробности массового ДТП на Губкина в Казани
Сегодня на перекрестке Проспект Победы – Губкина в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. В городской Госавтоинспекции рассказали «Татар-информу» подробности аварии.
По предварительным данным, водитель Mercedes на Проспекте Победы проехал на красный свет и столкнулся с «Ладой» 7-й модели и Toyota.
В результате ДТП пострадали 25-летний водитель и 27-летняя пассажирка «жигулей». С травмами их увезли в больницу.
В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.