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Происшествия 18 февраля 2025 16:23

Выехал на красный сигнал светофора: подробности массового ДТП на Губкина в Казани

Сегодня на перекрестке Проспект Победы – Губкина в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. В городской Госавтоинспекции рассказали «Татар-информу» подробности аварии.

По предварительным данным, водитель Mercedes на Проспекте Победы проехал на красный свет и столкнулся с «Ладой» 7-й модели и Toyota.

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель и 27-летняя пассажирка «жигулей». С травмами их увезли в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

Фото: Соцсети

#дтп в казани
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