Выдвижения кандидатур в состав Общественной наблюдательной комиссии стартует в Татарстане

В Татарстане 8 июля начнется выдвижение кандидатур в состав членов Общественной наблюдательной комиссии, которые ведут контроль за содержанием лиц в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Об этом говорится сообщении Общественной палаты РТ.

«Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям предлагается принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотренные Федеральным законом», - говорится в сообщении.

Информация о порядке образования Общественных наблюдательных комиссий в субъектах РФ и рекомендации по выдвижению кандидатов размещены на сайте Общественной палаты России.