Выдвижение Минниханова, тест-драйв мессенджера и «Маска» в Казани: акценты недели

«Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова на выборы Раиса Татарстана, в республике протестируют новый мессенджер российской разработки, в Казани прошли знаковые культурные и спортивные события и благополучно завершилась «шумозащитная» эпопея. Эти и другие новости, а также основные акценты за неделю – в обзоре «Татар-информа».





Центральным событием недели стало давно ожидаемое официальное выдвижение Рустама Минниханова на выборы Раиса РТ

Фото: rais.tatarstan.ru

Тандем Минниханов – Шаймиев и прорыв Татарстана

Центральным событием недели стало давно ожидаемое официальное выдвижение Рустама Минниханова на выборы Раиса РТ, которые пройдут 14 сентября этого года. На конференции регионального отделения «Единой России» его кандидатура была поддержана делегатами.

«Расцениваю это как оценку не только моей деятельности, но и всей команды Татарстана. Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина, созидательному труду всех поколений татарстанцев сегодня республика – один из лидеров в России по многим макроэкономическим показателям, опорный регион страны», – прокомментировал свое выдвижение руководитель РТ.

Раис Татарстана отдельно подчеркнул, что идет курсом, заложенным еще Минтимером Шаймиевым. Государственный Советник РТ и первый Президент республики лично присутствовал на конференции «Единой России» в четверг. Это зримое выражение поддержки Раиса республики со стороны знакового (и не только для Татарстана) политика.

Рустам Минниханов отдельно подчеркнул, что идет курсом, заложенным еще Минтимером Шаймиевым Фото: rais.tatarstan.ru

Тандем Минниханова и Шаймиева – это редчайший случай в современной политике России, кейс идеальной преемственности власти. Будучи Президентом РТ, Шаймиев заложил основы политического и экономического прорыва Татарстана. Он имел и имеет огромный авторитет и на федеральном уровне – напомним, Минтимера Шариповича очень высоко ценил и Борис Ельцин, и ценит Владимир Путин.

Поиск преемника Шаймиева в те годы воспринимался как крайне сложная, почти невыполнимая задача. Тем не менее Рустам Минниханов, впервые избранный Президентом 25 марта 2010 года, не только сохранил все достижения знаменитого предшественника, но и масштабировал их по всем фронтам. Татарстан из развитого и самодостаточного региона стал опорным для России, о чем не раз говорил и глава государства. Кроме того, Татарстан закрепил за собой статус инновационного и инвестиционно привлекательного региона. Не случайно в рейтинге инвестклимата субъектов РФ республика уже седьмой раз уступила только Москве.

Государственный Советник РТ и первый Президент республики лично присутствовал на конференции «Единой России» в четверг Фото: rais.tatarstan.ru

Отдельно стоит выделить дипломатический трек. Минниханов за эти 15 лет по своему влиянию давно вышел за пределы Татарстана. Возглавляя Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», Раис республики, по сути, ведет дипломатию нашей страны на этом направлении. Столица Татарстана де-факто стала одним из дипломатических центров России в ее контактах с Востоком и Глобальным Югом. Этот статус закрепил прошедший в октябре прошлого года Казанский саммит БРИКС.

Говоря о фаворитах выборов первого лица страны или региона, частенько спрашивают: а есть ли альтернатива? В случае с Миннихановым вопрос звучит иначе: а есть ли в современном татарстанском обществе спрос на альтернативу? Ответ очевиден.

Тест-драйв нацмессенджера в Татарстане – два пути для российской новинки

Новый национальный мессенджер испытают в Татарстане. Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. О причинах выбора республики в качестве площадки для тест-драйва в своем телеграм-канале рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин: «Главное отличие от обычных мессенджеров – полная интеграция с электронными госуслугами» Фото: © «Татар-информ»

«Почему выбрали именно нас? Мы уже несколько лет подряд занимаем первое место в рейтинге цифровизации России. Наработанный опыт и инфраструктура позволяют нам качественно протестировать новые решения», – написал глава профильного ведомства.

На первом этапе функции классического мессенджера дополнят возможностью осуществления переводов через систему быстрых платежей, а также сервисами записи к врачу. В дальнейшем возможно выстраивание целой экосистемы мини-приложений: заказ еды, вызов такси, бронирование отелей и билетов и др. Особой фишкой обещают интеграцию с ИИ-помощником.

«Главное отличие от обычных мессенджеров – полная интеграция с электронными госуслугами. Получать справки и документы можно будет прямо в чате, используя электронную подпись», – подытожил Хайруллин.

Не сказать, что Россия на этом пути открывает Америку. Нечто подобное давно уже вошло в обиход жителей Китая в виде WeChat, который сочетает в себе классический мессенджер и цифровой кошелек. А в ОАЭ аналогичный продукт обеспечивает доступ к госуслугам и личную идентификацию.

Но надо понимать, что в той же КНР у WeChat нет конкуренции в лице Telegram и WhatsApp. Самые популярные мессенджеры на территории Поднебесной официально заблокированы и запрещены. В России же на такие меры вряд ли пойдут, а значит, отечественной разработке предстоит выдержать конкуренцию с продуктами, которые давно и прочно вошли в повседневную жизнь россиян.

Что касается Татарстана, то нет ни малейших сомнений, что республика идеально проведет тест-драйв новинки. В области цифровизации регион давно ходит в лидерах по России.

Что касается Татарстана, то нет ни малейших сомнений, что республика идеально проведет тест-драйв новинки Фото: © «Татар-информ»

Вопрос в другом: какое будущее ожидает новый мессенджер в стране. Мы видим два варианта. Первый – продукт найдет свою нишу, второй – он будет выполнять прикладную функцию более удобного доступа к электронным госуслугам, а также мессенджера для тех, кто работает с данными, которые не должны выходить за пределы страны.

Разберем подробнее. Если все или часть электронных госуслуг будут поддерживаться в рамках национального мессенджера, то новинку, безусловно, опробует большинство россиян. И тут все будет зависеть от реализации. Как работают Telegram и WhatsApp? Единожды зарегистрировавшись, вы можете в любой момент щелкнуть по иконке приложения и пользоваться услугой.

Понятно, что тот же сайт Госуслуг работает иначе, и по-другому и быть не может в эпоху расцвета электронного мошенничества. Каждое посещение сайта требует верификации по номеру телефона, QR-коду, электронной подписи и пр. Но очевидно, что такое не подходит для мессенджера, ибо в него мы, конечно, заходим куда чаще, чем пользуемся электронными госуслугами.

Одно из решений проблемы лежит на поверхности. Вход в национальный мессенджер должен быть столь же легким, как у конкурентов. А «чаты» с госуслугами можно положить в отдельную папку, вход в которую осуществляется по тому же коду из смс или другому надежному способу верификации.

В любом случае пользоваться продуктом будут. В лучшем случае как мессенджером, а как минимум – как удобным вариантом сайта Госуслуг. Очевидно, что в чате мессенджера пользование госуслугами можно настроить куда удобнее, чем на сайте. Сайт же тоже никуда не пропадет. Нынешние ретрограды им не пользуются, а будущие – будут.

Раис Татарстана поручил заменить глухие шумозащитные экраны на Кировской дамбе на прозрачные Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Страсти по шумозащитным экранам в Казани

Раис Татарстана поручил заменить глухие шумозащитные экраны на Кировской дамбе на прозрачные. Эта тема ранее стала предметом спора среди казанцев. Многие из них были возмущены тем, что придорожные конструкции закрывают панораму Кремля.

«Рустамом Миннихановым даны поручения о замене глухих защитных экранов на Кировской дамбе на прозрачные. Любоваться Казанским Кремлем жителям и гостям города будет возможно и дальше», – написала у себя в соцсетях помощник руководителя республики Олеся Балтусова.

Причем она отметила, что есть и другие претензии к экранам, поскольку те «в целом сделаны плохо и неудобно для пешеходов и велосипедистов». Тем не менее Олеся Александровна призвала радоваться принятому решению, а обустройство тротуаров, по ее словам, – это уже следующая задача.

Последняя ремарка оставляет шанс на то, что решение Минниханова о замене «глухого» на «прозрачное» носит временный характер, чтобы снять остроту проблемы. А в дальнейшем последует уже серьезное «лечение». Ведь в экспертной среде возник разговор по вопросам применения шумозащитных экранов в целом.

Очевидно, что такая мера имеет право на жизнь в густонаселенных спальных районах или в деловых кварталах с офисной застройкой. В обоих случаях у казанцев будет спрос на тишину. Наиболее «продуваемые» автомобильным потоком дороги могут создавать неприятную атмосферу для горожан как дома, так и в офисах. Конечно, шумозащитные экраны помогают нивелировать эти неудобства. Они снижают уровень шума с 80 до 50 дБ, и это неплохое подспорье.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А вот установка шумозащитных экранов на Кировской дамбе не совсем понятна.

Не случайно члены Татарстанского отделения ВООПИиК также выступили с официальным обращением к руководству республики.

«Мы призываем республиканские власти пересмотреть данное решение. Вместо глухих щитов, нарушающих визуальные связи, мы предлагаем посмотреть на инновационные решения для снижения шумового загрязнения, которые не блокируют вид и не ограничивают доступ к общественному пространству: светопрозрачные конструкции и зеленые насаждения», – говорится в тексте обращения.

В общем, после своевременного вмешательства Рустама Минниханова в этот вопрос изучение темы, скорее всего, продолжится.

Церемония награждения Национальной театральной премией «Золотая маска» впервые в истории прошла в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Золотая маска» – прорыв Татарстана на театральной карте России

Церемония награждения Национальной театральной премией «Золотая маска» впервые в истории прошла за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось в четверг в новом здании казанского театра Камала.

Это очевидное признание Казани как одного из театральных центров России. Примечательно, что такое событие было доверено провести именно театру Камала, переехавшему в новую жемчужину архитектурной мысли столицы Татарстана. Что же поспособствовало этому?

«Для меня это было очень эмоциональным и чувственным решением. Россия – абсолютно театральная страна. Когда появляется новый театр – это огромное событие, особенно в такое непростое время, переломное. Меня поразил театр и поразило то, что все – Министерство культуры республики, Раис и мэр – с таким уважениям относятся к театральному искусству и служителям Мельпомены. Мне очень хотелось, чтобы это новейшее здание с такими уникальными сценами увидела вся театральная Россия», – сказал президент премии и фестиваля, народный артист России Владимир Машков накануне вручения премии, открывая выставкой «Театр начинается с афиши» Дни «Золотой маски» в Казани.

Рустам Минниханов: «Добрый вечер, дорогие друзья, Владимир Львович! Для нас большая честь приветствовать вас в этом новом театре на таком знаковом мероприятии в 31-й раз» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Добрый вечер, дорогие друзья, Владимир Львович! Для нас большая честь приветствовать вас в этом новом театре на таком знаковом мероприятии в 31-й раз. И это происходит в Казани. Спасибо за доверие!» – ответил Машкову Минниханов, открывая церемонию.

Спектакли, которые попали в пул 45 номинантов премии, прошли жесточайший отбор, ведь всего в ее оргкомитет поступило более 700 заявок. В числе избранных оказался и актер театра имени Качалова, заслуженный артист России и народный артист Татарстана Илья Славутский – как претендент на «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в спектакле «Гамлет».

Интересно, что в следующем году данной номинации в рамках «Маски» уже не будет. Так что Славутский успел «запрыгнуть в последний вагон», получив в итоге спецпремию жюри драматического театра.

Казань давно стала одним из признанных спортивных центров страны, даже носит неофициальный титул «спортивной столицы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За счет чего Казань остается спортивным центром России даже в эпоху санкций

Если проведение Национальной театральной премии в Казани можно считать культурным прорывом Татарстана, то чемпионат России по велогонкам, который продолжается в эти дни в столице РТ, дело для республики привычное.

Казань давно стала одним из признанных спортивных центров страны, даже носит неофициальный титул «спортивной столицы». Здесь базируются клубы – фавориты чемпионатов по различным видам спорта. Здесь проходили Универсиада-2013, ЧМ-2018 по футболу и другие крупнейшие международные события. В общем, национальными велогонками Казань не удивить.

Однако с 2022 года российский спорт живет под санкциями и проводить в республике международные соревнования стало сложнее. Но Казань подтверждает свое спортивное реноме столицы, принимая у себя наиболее «вкусные» национальные старты.

Так, в этом году здесь прошел чемпионат России по лыжным гонкам, после чемпионата по велоспорту Казань примет матч за Суперкубок страны по футболу. А главное, в прошлом году она с блеском провела самые важные для России международные старты – «Игры будущего» и Игры стран БРИКС.

На сегодняшний день Казань доросла до уровня, при котором с минимальными вложениями может принять на своей территории что летние, что зимние Олимпийские игры. И слухи о такой возможности возникают регулярно. Думается, так и произойдет, когда завершится политическая, а за ней и спортивная трансформация глобального миропорядка.

Татарстан продолжает лидировать в ПФО по объему налоговых и неналоговых поступлений Фото: © «Татар-информ»

Короткой строкой

Татарстан продолжает лидировать в ПФО по объему налоговых и неналоговых поступлений, а его доходов достаточно для финансирования приоритетных проектов и зарплат. Об этом рассказали представители Минфина РТ на пресс-конференции в «Татар-информе». В консолидированный бюджет республики с начала года поступило 235,4 млрд рублей, что составляет 48% годового плана. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За 17 лет в Татарстане отремонтировали более 12 тысяч жилых домов. На фоне сокращения жалоб на качество капремонта домов от татарстанцев Госжилинспекция РТ нашла, однако, и серьезные нарушения. Республике до 2030 года предстоит провести масштабную замену лифтов, но у большинства домов со спецсчетами на это нет средств. В Кабмине РТ обсудили узкие места программы капремонта.

В Казани прошла отчетно-выборная конференция ФСО «Динамо» в Татарстане, на которой подвели итоги работы организации. А также переизбрали руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова на пост председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ.

В Казани завершился XVII Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Чем удивил зрителей двухнедельный марафон национального сценического искусства? Итоги подводил «Татар-информ».