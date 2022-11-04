«Выдвинуть на звание народного художника»: «Хазинэ» собрала творчество Хамита Латыпова

Цветастые и акцентированно наивные образы и сюжеты татарской деревни, диковинные вазы из керамики, напоминающие морские водоросли, кораллы или губки, высеченные из дерева замысловатые контуры-скульптуры — все это творчество Хамита Латыпова. Его выставка «ТУГАН ҖИРДӘ»/ «На родной земле» открылась в Национальной художественной галерее.

Живет художник в Набережных Челнах, хотя родом из Пермского края, а начальное художественное образование резчика по дереву получал в Башкирии. За свою долгую творческую жизнь успел поработать и в Художественном фонде Набережных Челнов, и на башкирских заводах фарфора и медстекла. Не раз выставлялся в Казани, а кроме того с 90-х годов стал писать и с успехом издавать стихи. Одно из них он прочитал на татарском языке на вернисаже.

«Хамит Латыпов работает давно и известен своим многогранным творчеством. Эта выставка поражает своим посылом — это его глубоко многонациональное искусство. Конечно, сказалась и работа с керамикой на башкирском заводе. Хамит Латыпов уже не первый раз выставляется в Казани, и в Музее ИЗО РТ. Помню, выставка в 2000-х произвела большое впечатление, и уже тогда музей много его картин закупил. Сейчас мы видим квинтэссенцию творческого буйства — поздравляю с прекрасной выставкой!» — сказала заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Музея ИЗО РТ Дина Хисамова.

Выставка экспонирует около сотни произведений Хамита Латыпова, для знакомства с ними посетителям предстоит пройти четыре зала галереи.

«Эта выставка для меня — ещё одно открытие, хотя Хамита я знаю ближайшие 35 лет. Первые публикации были в журнале „Идель“ после выставки в НКЦ. Он тогда поразил меня многоцветным умением прочитать душу своего народа. Тогда я еще не знала, что он еще и великолепный поэт. Историческая память далеких наших предков в этих работах — и по цвету, и по форме. Казалось бы мы говорим о соцреализме, но я с восхищением впитываю все работы. Видимо, та школа декоративно-прикладного искусства, которой он обладает, ему помогает передать то, что было в рукоделии и ремесле наших дедушек и бабушек. Это умение тонко стилизовать, так тонко присматриваться к своему народу. Я считаю, что настало время Союза художников РТ выдвигать Хамита Латыпова на звание народного художника», — подчеркнула народный художник Татарстана, лауреат Госпремии имени Баки Урманче Фарида Хасьянова.

Выставку Хамита Латыпова «ТУГАН ҖИРДӘ»/ «На родной земле» можно увидеть в галерее «Хазинэ» до 7 декабря.