Рост пенсий, пособий и МРОТ: Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года

Проект федерального бюджета, внесенный в Госдуму Правительством России предусматривает рост прожиточного минимума и МРОТ на 6,8%, а средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит почти 30 тыс. рублей. Сколько направят на социальную сферу в стране - в материале «Татар-информа».





Фото: duma.gov.ru

Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Согласно базовому прогнозу социально-экономического развития, доходы федеральной казны в 2027 году составят 43,3 трлн рублей, в 2028-м — 45,8 трлн рублей, в 2029-м — 48,6 трлн рублей. Экономика страны в 2027 году, согласно документу, вырастет на 1,4%.

Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета обозначены: выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.

Так называемый «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей. В рамках бюджета продолжится выплата единого пособия и материнского капитала, который будет проиндексирован по уровню инфляции.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, в 2027 году увеличатся суммы пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств фонда планируется направить 1,6 трлн рублей.

Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей. А минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на те же 6,8% — до 28 935 рублей.

Помимо этого, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Причем страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.

Расходы на развитие здравоохранения в 2027 году увеличатся по сравнению с 2026 годом — будет направлено более 7 трлн рублей.

Здание Государственной Думы РФ Фото: © «Татар-информ»

А на развитие инфраструктуры образования в 2027–2029 годах планируется направить более 100 млрд рублей. Акцент будет сделан на развитие инфраструктуры. На эти цели будет направлено более 100 млрд рублей. Речь идет о строительстве 150 новых школ к 2030 году. На капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений будет направлено 201,4 млрд рублей. На ремонт и строительство детских садов – еще около 73,4 млрд рублей.

Кроме того, на реализацию национальных проектов в проекте бюджета зарезервировано около 19 трлн рублей.

Как отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, тех сумм, которые выделяют на социальный блок, в любом случае не будет хватать. Но эксперт подчеркнул, что, с учетом состояния экономики и дефицита бюджета, на поддержку населения выделяется больше, чем могло бы быть.

«Выделяем то, что можно и даже сверх возможностей. Надо поддерживать и демографию, и социальную сферу и людей с ограничениями, так что тут даже сверх возможного выделяется, учитывая специальную военную операцию и состояние экономики», – отметил Беляев.

По его словам, единственный вопрос который возникает – это распределение средств. Так, по мнению Беляева, средства, выделяемые на улучшение демографической ситуации и многодетных семей зачастую порождают не только стремление к росту числа многодетных семей, но и к социальному иждивенчеству.

Фото анонса: © Наталья Селиверстова / РИА Новости