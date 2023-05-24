«Поголовье держится»: Татарстан выделил полмиллиарда рублей на закупку молока

Ленар Гарипов: «Ежегодно из республиканского бюджета выделяется более 500 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и в большей степени – на сохранение коров»

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Ежегодно из республиканского бюджета выделяется более 500 млн рублей на поддержку ЛПХ»

В частных подворьях в Татарстане насчитывается 261,3 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 101 тыс. коров, – это один из наиболее высоких показателей среди регионов России.

«Причем за прошлый год стадо коров выросло на 511 голов. Ежегодно из республиканского бюджета выделяется более 500 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и в большей степени – на сохранение коров», – рассказал на заседании комитета первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Если в прошлом году для поддержки фермеров, которые держат различный скот, из бюджета республики было выделено 426 млн рублей, то на 2023 год предусмотрено на 110 млн рублей больше – 536 млн рублей. В частности, планируется субсидировать часть затрат на содержание коров, коз и козоматок; строительство мини-ферм молочного направления; содержание кобыл старше трех лет; приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок.

С этого года возобновляется субсидирование затрат на приобретение молодняка птицы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минсельхоз РТ рассмотрит выделение субсидий на закупку семян

Например, участники программы по строительству мини-ферм молочного направления должны за полгода достроить ферму, увеличить и сохранить общее поголовье в течение пяти лет. В этом году для этого будет выделено 100 млн рублей.

С этого года возобновляется субсидирование затрат на приобретение молодняка птицы. Чтобы получить средства, хозяйство должно приобрести от 50 до 100 голов. На это будет выделено 70 млн рублей. Отбор заявок объявлен с 15 по 29 мая.

В ходе обсуждения депутат Госсовета РТ Марат Ахметов отметил, что в настоящее время в сельской местности много пустующих огородов и земель. Он предложил продумать новые формы поддержки, чтобы стимулировать население больше заниматься огородной деятельностью.

«Может быть, выделять субсидии на семена. По потребкооперациям есть такая практика. Может быть, ее расширить. Нужна какая-то форма поддержки», – сказал заместитель главы парламента. В ответ Гарипов заверил, что это предложение будет взято в работу.

Марат Ахметов отметил, что в настоящее время в сельской местности много пустующих огородов и земель Фото: gossov.tatarstan.ru

«Но настроение, на самом деле, у людей не очень хорошее»

Следующий вопрос Ахметова касался цен на молоко. «С учетом снижения закупочных цен на молоко какие-то исследования проводились – какое настроение у сельского населения? Держится ли пока поголовье?» – поинтересовался парламентарий.

Гарипов подчеркнул, что сохранение крупного рогатого скота – один из важнейших вопросов, поскольку у населения содержится одна треть поголовья республики.

«Поголовье держится. Но настроение, на самом деле, у людей не очень хорошее. Эта тенденция наблюдается по всей республике. Мы с районами, сельхозуправлениями, сельскими советами разговариваем, чтобы опрометчиво не относились [к снижению поголовья]. Это ведь не первый год такой – в 2006, 2010, 2018-м такое было», – заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

«Поголовье держится. Но настроение, на самом деле, у людей не очень хорошее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В связи с этим министерство попросило Раиса Татарстана Рустама Минниханова для сельхозформирований предусмотреть средства на возмещение затрат при реализации молока. В результате по поручению руководителя республики из регионального бюджета выделено 523 млн рублей. Субсидии будут выдаваться за килограмм товарного молока, реализованного в марте и апреле этого года.

«В середине июня мы как раз планируем эти деньги раздать», – уточнил докладчик.

Марат Зяббаров: «При тех закупочных ценах на молоко производство биржевых товаров, в том числе сливочного масла, стало убыточным» Фото: agro.tatarstan.ru

«К осени ситуация должна стабилизироваться»

Закупочная цена на молоко начала снижаться с февраля, к середине апреля она упала примерно на 5 рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров объяснил это тем, что в прошлом году высоким спросом пользовалось сухое обезжиренное молоко и многие сельхозпроизводители переориентировались на этот продукт, стали активно приобретать обезжиренное молоко и направлять его на сушку.

«Из-за этого создали переизбыток предложения на рынке, после которого ожидаемо пошло снижение цен. При тех закупочных ценах на молоко производство биржевых товаров, в том числе сливочного масла, стало убыточным», – отмечал глава Минсельхозпрода.

Кроме того, население снизило потребление молочной продукции.

Население снизило потребление молочной продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным на середину апреля, в этом году из-за снижения закупочной цены на молоко хозяйства Татарстана получили на 200 млн рублей выручки меньше, чем годом ранее.

Сегодня на заседании комитета Ленар Гарипов сообщил, что ситуация на рынке молока к осени должна измениться.

«Мы отслеживаем по России – к осени ситуация должна стабилизироваться, тем самым мы должны сохранить поголовье. К августу прогнозы неплохие должны быть. Так, по крайней мере, говорят крупные заводы-производители России», – заметил Гарипов.