Выдающийся архитектор РТ Токарев умер на 76-м году жизни

На 76-м году жизни умер выдающийся архитектор РТ Виктор Токарев, оставивший значимый след в строительстве Татарстана. Он принимал участие в проектировании КРК «Пирамида», ЖК «Панорама», «Вишневый сад», «Суворовский» и «Катановский», пишут «Казанские ведомости».

За время своей профессиональной деятельности Токарев занимал разные должности. Он был районным архитектором, начальником отдела планировки городов, заместителем председателя Госстроя ТАССР и руководителем республиканского градостроительного центра в Госкомитете по строительству.

Прощание с выдающимся архитектором пройдет в пятницу, 10 января. Церемония началась в 9:30 в прощальном зале морга на улице Бутлерова в Казани.