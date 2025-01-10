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Выдающийся архитектор РТ Токарев умер на 76-м году жизни
На 76-м году жизни умер выдающийся архитектор РТ Виктор Токарев, оставивший значимый след в строительстве Татарстана. Он принимал участие в проектировании КРК «Пирамида», ЖК «Панорама», «Вишневый сад», «Суворовский» и «Катановский», пишут «Казанские ведомости».
За время своей профессиональной деятельности Токарев занимал разные должности. Он был районным архитектором, начальником отдела планировки городов, заместителем председателя Госстроя ТАССР и руководителем республиканского градостроительного центра в Госкомитете по строительству.
Прощание с выдающимся архитектором пройдет в пятницу, 10 января. Церемония началась в 9:30 в прощальном зале морга на улице Бутлерова в Казани.
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