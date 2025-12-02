news_header_top
Общество 2 декабря 2025 17:03

Путин наградил двоих татарстанцев госнаградами

Президент РФ Владимир Путин наградил государственными наградами деятелей Татарстана. Соответствующий указ был опубликован на портале официальных правовых актов.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» был награжден директор театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, а медаль «За развитие железных дорог» получил ведущий инженер Административно-хозяйственного центра Куйбышевской железной дороги Ринат Яруллин.

Ранее сообщалось, что генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину тем же указом было присвоено звание Героя Труда РФ.

