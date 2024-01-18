Выдачи ипотеки ВТБ в Татарстане превысили показатели 2021 года

Новый рекорд был установлен банком ВТБ в Татарстане в сфере ипотечного кредитования: в 2023 году клиентами банка были оформлены средства на покупку жилья на сумму более 70 млрд рублей. Таким образом, на 66% были превышены показатели 2022 года и на 71% - показатели лучшего для банковского сектора 2021 года. Однако, в конце отчетного года эксперты банка отмечали некоторое охлаждение спроса на фоне роста ставок и изменений в условиях госпрограмм. Есть мнение, что продолжится оно и в 2024 году, причем уже сейчас прогнозируется, что объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть.

В целом по стране, по оценке ВТБ, российские банки выдали физлицам ипотеку на рекордные в истории рынка 7,8 трлн рублей, на 60% превысив результат 2022 года. Средний чек одной ипотечной сделки в Татарстане в 2023 году составил более 5 млн рублей, средний срок кредита достиг 25 лет, за год увеличившись на 15 месяцев.

Доля льготных программ по итогам 2023 года составила 66%, став настоящим драйвером продаж в Татарстане. Каждую четвертую сделку ВТБ провел по «семейной ипотеке», оформив свыше 4 тысяч кредитов на общую сумму более 24 млрд рублей. Второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой-2020» – ею воспользовались более 3 тысяч татарстанцев, получивших средства в банке на сумму более 18 млрд рублей.

«В отчетном году ипотечный рынок страны развивался нетипичным образом: максимальная активность заемщиков фиксировалась в традиционные месяцы затишья, а в обычно высокий сезон мы наблюдали снижение продаж. На динамику рынка, несомненно, повлияли жесткие меры регулирования со стороны Центрального банка, направленные на охлаждение сегмента. Совершенно очевидно, что и в наступившем году тренд на снижение будет продолжен. Часть заемщиков, планировавших приобрести недвижимость, отложат сделки до «лучших времен», а средства, накопленные для первоначального взноса, граждане предпочтут преумножать на депозитах с повышенной доходностью. По нашим оценкам, объемы выдач жилищных кредитов могут снизиться минимум на треть к уровню 2023 года», - прокомментировала сложившуюся ситуацию и ее возможное развитие управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

Также Давлетшина отметила, что главным вопросом остается судьба основной госпрограммы, которая заканчивает свое действие в июле. Будет ли она продлена, либо скорректирована, и в каком виде. При этом основная конкуренция игроков будет сосредоточена на неценовых параметрах кредитования и повышении качества обслуживания. В частности, банки продолжат работать над дальнейшей цифровизацией процессов, а также запуском сервисов, позволяющих провести сделку вне офиса банка или застройщика.