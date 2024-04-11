Выдача ипотеки ВТБ в Татарстане в 1 квартале достигла почти 9 млрд рублей

В марте татарстанцы провели в ВТБ более тысячи ипотечных сделок на общую сумму 5,3 млрд рублей. Это в 3,5 раза по объему и в 1,6 раза по количеству превосходит результаты предыдущего месяца.

Всего по итогам первого квартала жители республики получили в банке почти 9 млрд рублей на улучшение жилищных условий. Средний «чек» одного ипотечного кредита составил 5 млн рублей, средний срок – 309 месяцев.

Всего в Приволжском федеральном округе 8,8 тысяч жителей округа оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 35 млрд рублей. Татарстан стал абсолютным лидером среди регионов ПФО: следом за ним по объему выдач идут Башкортостан (5,4 млрд) и Самарская область (3,5 млрд рублей).

"Меры Банка России, направленные на охлаждение рынка кредитования, оказали существенное влияние на динамику спроса на ипотеку в январе-марте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи кредитов сокращаются. Изменение модели работы ВТБ по госпрограммам несколько оживило рынок недвижимости в конце квартала, при этом ситуация на рынке остается неопределенной. Аналитики банка следят за финансовой конъюнктурой и не исключают возможных решений при ее изменении. С началом весенне-летнего сезона мы ожидаем увеличение спроса на ипотеку в сегменте ИЖС, где драйвером выступают госпрограммы с льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми - 6%", – прокомментировала Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент.

По прогнозам ВТБ, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки. Смягчения политики ЦБ РФ эксперты банка ожидают не ранее второго полугодия, после этого возможно будет прогнозировать снижение ставок по кредитам. Пока же банки будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку на заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости.