Выдача ипотеки в Татарстане в январе упала до минимальных значений с 2019 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе 2025 года количество выданных ипотечных кредитов в Татарстане значительно сократилось. В первый месяц года жители республики взяли немногим более 1 тыс. кредитов, годом ранее – 2,7 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные ЦБ РФ.

В целом за период с января 2024-го по январь 2025-го в РТ было выдано 48,7 тыс. кредитов. Пик ипотечной активности пришелся на июнь, когда завершилась программа государственной поддержки и жители Татарстана оформили 7,8 тыс. кредитов.

Отметим, что даже в январе 2019 года, еще до того, как начался «ипотечный бум» с льготной программой под 6,5% годовых (позже – 8%), которую ввели в 2020 году, в Татарстане было выдано 3 тыс. кредитов.​

​​​«В начале года на рынок вышло большое число покупателей, но также появились и ограничения. Например, поменялся список документов – нужен только «полный пакет», возможно только официальное трудоустройство заемщика, определенный уровень дохода. Клиентов начали проверять сильнее – кредитную нагрузку, кредитную историю, доход. Скоринги в банках были подкручены максимально, соответственно, одобрение было либо сложно получить вообще, либо одобряли минимальную сумму», – рассказала «Татар-информу» президент Гильдии риелторов Татарстана, руководитель агентства недвижимости «Татнед» Анастасия Голяшева.

Она также отметила, что изменение условий по первоначальному взносу, в частности его увеличение, поставило многих потенциальных покупателей в затруднительное положение: некоторые из тех, кому ранее был одобрен кредит, оказались не в состоянии выполнить новые требования. «Ситуация играет не в пользу покупателей и застройщиков», – подытожила Голяшева.