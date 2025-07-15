Вычет по долгосрочным сбережениям для семей вырастет до миллиона рублей

Минфин России предложил изменить Налоговый кодекс и увеличить налоговый вычет по долгосрочным сбережениям для семей с детьми до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас единый вычет составляет 400 тысяч рублей в год за взносы по программам долгосрочного накопления. Сюда входят такие продукты, как негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни, инвестиции в фондовый рынок и прочие. При этом вычет распространяется как на собственные вложения налогоплательщика, так и на средства, направленные в пользу членов семьи.

Согласно предложенным поправкам, если родители вносят деньги в накопительные программы в пользу своих детей, сумма вычета для каждого из них вырастет до 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма налогового вычета для семьи может составить до 1 миллиона рублей в год.

Получить такую налоговую льготу можно, если возраст ребенка не превышает 18 лет – либо 24 года, если он учится очно. Вычет доступен каждый налоговый год, пока действует договор на долгосрочное сбережение.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».