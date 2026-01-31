Вычет за благотворительность: как его могут получить жители Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана, которые помогают хосписам, приютам для животных и другим благотворительным организациям, могут вернуть часть средств в виде социального вычета. Как это сделать – в материале «Татар-информа».

Чтобы оформить социальный налоговый вычет за благотворительные пожертвования, необходимо подать налоговую декларацию за соответствующий год. Обратиться за вычетом можно в течение трёх лет с момента перечисления средств.

Кто имеет право на вычет

Физические лица, которые официально трудоустроены, уплачивают НДФЛ и направляли деньги религиозным, благотворительным организациям или некоммерческим объединениям.

Размер вычета

Сумма социального вычета ограничена 25% годового дохода налогоплательщика.

В каких случаях в вычете откажут

- если средства были перечислены не напрямую организации, а в учреждённый ею фонд, либо на личный счёт её руководителя;

- если в обмен на пожертвование вы получили имущество или услуги, включая рекламные.

Порядок получения вычета

- заполните форму налоговой декларации 3-НДФЛ;

- соберите подтверждающие документы о перечислении средств благотворительным организациям, в том числе платёжные документы (квитанции, банковские выписки, платёжные поручения), договор или соглашение о пожертвовании;

- передайте декларацию и комплект документов в налоговый орган по месту регистрации.