Вычет на детей в Татарстане: как родителям платить меньше НДФЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работающие родители могут платить меньше подоходного налога (НДФЛ) благодаря налоговому вычету на детей. На какую сумму можно рассчитывать – в материале «Татар-информа».

На получение вычета могут претендовать биологические родители, усыновители, приемные родители, супруги родителей (в том числе приёмных), опекуны и попечители.

Налоговая льгота предоставляется каждому из родителей отдельно. Если родитель воспитывает ребенка один, размер вычета для него удваивается.

Основные требования для получения вычета

- наличие официального трудоустройства и уплаты НДФЛ. Самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели на спецрежимах, безработные и налоговые нерезиденты воспользоваться вычетом не могут.

- льгота действует до достижения ребёнком 18 лет. При очном обучении срок продлевается до 24 лет.

- существует ограничение по доходу: право на вычет сохраняется, пока суммарный заработок с начала года не превысит 450 тыс. рублей. Например, при месячной зарплате 45 000 рублей вычет будет применяться с января по октябрь, а с ноября его начисление прекратится до нового года.

Размер вычета

Вычет предоставляется ежемесячно и рассчитывается исходя из количества детей: 1,4 тыс. рублей — на первого ребёнка, 2,8 тыс. рублей — на второго, 6 тыс. рублей — на третьего и каждого последующего, дополнительно 12 тыс. рублей — если ребёнок имеет инвалидность.

Все суммы суммируются. Так, семья с тремя детьми может рассчитывать на вычет в размере 10,2 тыс. рублей ежемесячно. С этой суммы не удерживается НДФЛ, что увеличивает доход «на руки» примерно на 1 326 рублей при ставке налога 13%.

С учётом перехода на прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 года (от 13% до 22%) фактическая выгода для налогоплательщиков с высокими доходами будет еще заметнее.

Как оформить вычет: начиная с 2025 года работодатель обязан применять детский вычет автоматически, если располагает сведениями о детях сотрудника. Если этого не произошло, необходимо самостоятельно обратиться с заявлением в бухгалтерию.

Важно помнить, что детский налоговый вычет не лишает права на использование других налоговых льгот, включая имущественный вычет при покупке недвижимости.