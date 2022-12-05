Выбросы природного газа могли стать причиной гибели тюленей на Каспийском побережье

Выбросы природного газа могли вызвать гипоксию у тюленей, тела которых нашли на Каспийском побережье в Дагестане. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает ТАСС.

«Да, действительно, ученые высказывают именно это предположение. Пока это основная версия», — сказала Радионова, отвечая на вопрос о версии с выбросами природного газа.

По ее словам, результаты проб получат к концу недели, однако на данный момент загрязнений водной акватории не фиксируется.

«За последние два года это второй такой массовый случай у нас. На территории и Азербайджана, и Дагестана фиксировалось в 2020 году. Тоже была выявлена гибель значительного количества, почти две тысячи животных были погибшими зафиксированы», — отметила глава Росприроднадзора.

По ее словам, планируется собрать круглый стол и посмотреть, какое решение проблемы предложат ученые.

Ранее Минприроды Дагестана сообщало, что основной причиной массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря стали природные факторы.