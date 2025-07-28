«Выбросили во имя очередного Потуральски». Кожевников о расторжении «Авангардом» Ткачева

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Бывший игрок сборной СССР, а ныне хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мнением о внезапном расторжении контракта омским «Авангардом» Владимира Ткачева. Он провёл аналогию с историей Антона Курьянова в составе «ястребов».

«Для Ткачева эта история должна стать хорошим раздражителем. Владимир – очень талантливый игровичок, один из моих любимчиков. Но надо взрослеть, играть злее, жестче и стабильнее, не только в атаке, но и в обороне. Тогда и подтянется до уровня Вадима Шипачева и Александра Радулова, которым почти 40 лет и которые по-прежнему держат эту лигу.

Тут самый хороший пример – его земляк Антон Курьянов. Его точно так же неблагодарно выбросили из Омска – во имя очередного Потуральски. Но Курьянов не расклеился, а только собрался – и в Ярославле стал одним из лучших тренеров, очень помог «Локомотиву» в походе за Кубком Гагарина. Теперь в штабе Игоря Никитина он в ЦСКА», — приводит слова Кожевникова издание Russia-hockey.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Ткачев официально стал игроком магнитогорского «Металлурга».