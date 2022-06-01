«Часть выпускников идет в военные»: зачем Патрушев и Минниханов ездили в Тетюши

В День защиты детей секретарь Совбеза России и Президент Татарстана поздравили с праздником учащихся кадетской школы-интерната в Тетюшах, а также осмотрели благоустроенное село Бакрчи в Тетюшском районе республики. Ключевые моменты поездки — в материале «Татар-информа».

В День защиты детей секретарь Совбеза России и Президент Татарстана поздравили с праздником учащихся кадетской школы-интерната в Тетюшах

Фото: tatarstan.ru

«Вы будете гордиться тем образованием, которое здесь получили»

Визит в муниципальный район прошел в рамках выездного совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева по теме демографии и развития сельских территорий, прошедшего вчера в Казани. Обсудив продовольственную безопасность и развитие сельской экономики в условиях антироссийских санкций на площадке в столице республики, делегация во главе с Николаем Патрушевым, Рустамом Миннихановым и полпредом Президента России в ПФО Игорем Комаровым сегодня выехала в Тетюшский район Татарстана.

Одной из главных точек визита стала кадетская школа-интернат имени генерал-майора Владимира Хапаева. Здесь почетные гости поздравили учащихся с международным Днем защиты детей и высоко оценили вклад данного учебного заведения в поддержке патриотизма и традиционных ценностей среди подрастающего поколения.

«Ваша учеба в таком прекрасном заведении — это заслуга государства, республики и муниципального района, которые создали для вас все условия для успешной учебы. Отрадно, что многие из вас после окончания школы выберут для поступления высшие военные заведения. Вы будете гордиться тем образованием, которое здесь получили», — обратился к кадетам Николай Патрушев.

Николай Патрушев: «Отрадно, что многие из вас после окончания школы выберут для поступления высшие военные заведения. Вы будете гордиться тем образованием, которое здесь получили» Фото: tatarstan.ru

«Нравственные ценности помогут выбрать верное направление в жизни»

Кадетская школа, по словам секретаря Совбеза РФ, позволяет прививать молодежи правильные духовно-нравственные ценности — любовь к своей родине, мужество и патриотизм.

«Все они в полной мере присутствуют здесь, у вас. И это очень отрадно. Они помогут вам в дальнейшей жизни, чтобы вы смогли выбрать верное направление», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза России напомнил, что кадетская школа носит имя генерала Владимира Хапаева — человека, тесно связавшего свою судьбу со служением Отечеству.

«Он принимал участие в Великой Отечественной войне, трудился сотрудником органов безопасности, принимал участие в ликвидации чернобыльской аварии. Очень хорошо, что ваша школа носит имя этого прославленного человека», — отметил Николай Патрушев и пожелал кадетам успешной учебы и больших перспективы в дальнейшей жизни.

Кадетская школа, по словам секретаря Совбеза РФ, позволяет прививать молодежи правильные духовно-нравственные ценности — любовь к своей родине, мужество и патриотизм Фото: tatarstan.ru

«Республика всегда поддерживает кадетское движение»

Слова секретаря Совбеза России поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил высокие стандарты образования, которые лежат в основе кадетского обучения.

«Республика всегда поддерживает кадетское движение. Мы гордимся вашим учебным заведением, у вас очень хорошие результаты. Я очень рад, что сегодня мы имеем возможность встретиться с вами и поделать вам больших успехов», — подчеркнул Минниханов.

Он также выразил гордость тем, что учебный и воспитательный процесс в данном интернате проходит в строгом соответствии с патриотическими ценностными установками, о которых говорил Президент России Владимир Путин.

«Основная часть выпускников идет в высшие военные учебные заведения — все это говорит о той системной работе, которая здесь организована», — резюмировал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Республика всегда поддерживает кадетское движение. Мы гордимся вашим учебным заведением, у вас очень хорошие результаты» Фото: tatarstan.ru

В честь праздника гости вручили кадетской школе символ Совета безопасности России, а Президент РТ подарил учебному заведению оборудование для электронного тира.

По окончании официальной части мероприятия почетные гости прошли внутрь школы, где им показали новую многофункциональную спортивную площадку, оборудованные учебные классы и другие аспекты ежедневной учебы кадетов.

После завершения визита в кадетскую школу, делегация направилась на другую точку — на территорию благоустроенного села Бакрчи, расположенного в нескольких десятках километров от Тетюш.

Гостям показали новую многофункциональную спортивную площадку, оборудованные учебные классы и другие аспекты ежедневной учебы кадетов Фото: tatarstan.ru

Здесь Рустам Минниханов, Николай Патрушев и Игорь Комаров посетили сразу несколько объектов социальной инфраструктуры: новый местный спортивный зал с универсальной площадкой, открытые спортплощадки, обновленный сельский Дом культуры, благоустроенный родник и ряд других ключевых объектов, создающих высокие стандарты качества жизни на селе.