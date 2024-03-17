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«Выбрали дальнейшее развитие страны»: глава Апастовского района проголосовал с супругой
Глава Апастовского района Айрат Зиганшин приехал на голосование с супругой Гульназ и детьми. Они сделали свой выбор на избирательном участке №879, расположенном в районном Доме культуры.
Семье Зиганшиных вручили специальные браслеты с надписью «Всей семьей на выборы».
«2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. Семья — это основа нашей страны. В районе с 15 по 17 марта проходят выборы Президента России. В эти дни мы выбираем свое будущее. Выбирая главу государства, мы можем быть уверены, что та или иная программа будет реализована. Все, что сделано в нашей стране, сделано для семьи, для народа. Вместе с семьей мы выбрали дальнейшее развитие нашего района, региона, страны», — сказал он.
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Материал подготовлен при участии Гюзель Хилавиевой
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