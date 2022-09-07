Выборы в Татарстане: с кем сразятся Муллин и Беляев и кто покорит Высокую гору?

Допвыборы депутатов Госсовета Татарстана и массовые муниципальные выборы ждут татарстанцев 11 сентября. Единый день голосования в этом году обещает стать поворотным в карьере руководителей ряда городов и районов Татарстана. О том, кто сделает шаг во власть, а кто укрепится в ее вертикали – в обзоре «Татар-информа».

Подготовка к Единому дню голосования в республике вышла на финишную прямую Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Неработающие коммунисты и бизнесмены от ЛДПР

Выборы в Госсовет РТ пройдут в двух округах, расположенных на территории Казани - Ибрагимовском №7 и Пионерском №14. Принять участие в голосовании здесь смогут более 123,1 тыс. избирателей, что составляет 4% от всех жителей республики, обладающих правом голоса. Выборы организуют 2 территориальные и 53 участковые избирательные комиссии.

Мандаты депутатов в Пионерском и Ибрагимовском округах стали вакантны после того, как их владельцы – Илья Вольфсон и Марат Нуриев, были избраны в Госдуму РФ в сентябре 2021. Они оба являются представителями «Единой России» и сейчас входят в одноименную фракцию нижней палаты российского парламента.

В Пионерском округе «Единую Россию» представляет Дмитрий Анисимов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Согласно сведениям ГАС «Выборы», в Пионерском округе зарегистрированы 6 кандидатов. Партию «Единая Россия» представляет бывший председатель комитета ЖКХ исполкома Казани, директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов. Он профессиональный финансист, выпускник Казанского финансово-экономического института. От партии «Коммунисты России» выдвинулся временно безработный Рустем Гарипов. Про него известно, что Гарипов уроженец Рыбно-Слободского района, окончил Казанский строительный техникум. Интересы ЛДПР в округе представляет самозанятый Сергей Гуськов. Он уроженец Казани, выпускник Казанского университета. От «Партии Роста» избирается директор СК «Юлдаш» Родион Ефимов, выпускник «Российского университета кооперации».

От партии «Справедливая Россия — Патриоты - За правду» в округе зарегистрировалась индивидуальный предприниматель Венера Нагимова. Она из города Чистополь, окончила Камский институт города Набережные Челны. Кандидатом от партии КПРФ выступил директор частного охранного предприятия «Вектор» Олег Федотов. Он уроженец Канаша, окончил Международный институт экономики и права.

В Ибрагимовском округе за мандат депутата Госсовета РТ также поборются 6 кандидатов. От партии «Новые люди» здесь выдвинулась индивидуальный предприниматель Роза Гайнутдинова. Она из Альметьевского района, сведений об образовании в ГАС «Выборы» нет. Партию «Коммунисты России» представляет временно неработающий Ренат Галимзянов, он выпускник Академии социального образования (КСЮИ). От ЛДПР – директор компании «Евсеев и Партнеры» Кирилл Евсеев, окончивший Российский государственный университет правосудия. От КПРФ выдвинулся менеджер по продажам «Инситех» Рустам Ниязов. Он родом из Душанбе, выпускник КНИТУ-КАИ.

В Ибрагимовском округе в порядке самовыдвижения зарегистрирована Рима Мухамедшина Фото: kzn.ru

Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в округе представляет директор по развитию бизнеса ООО «АйСиЭл Софт» Дамир Хуснутдинов. Он из Сармановского района, выпускник Казанского университета. Также в Ибрагимовском округе в порядке самовыдвижения зарегистрирована гендиректор «Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Она из Альметьевского района, окончила Казанский финансово-экономический институт.

Этап выдвижения кандидатов для участия в довыборах депутатов Госсовета РТ завершился в июле 2022 года и отличался очень высокой активностью кандидатов, что отметили в ЦИК Татарстана.

«Хочу подчеркнуть, что развитие конкурентного поля – залог легитимности избирательных кампаний. Это проверено опытом предыдущих выборов», – заявил в частности руководитель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «Все этапы избирательной кампании идут в соответствии с календарным планом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муллин против директора, Беляев сразится с безработным

Кроме того, в единый голосования в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов местных органов власти, которые затронут 181 муниципальный округ в 39 районах республики. В качестве организаторов выступают 42 территориальных и 177 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей составляет свыше 51,2 тыс. человек. Для участия в дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано 670 кандидатов.

Своих кандидатов выдвинули региональные отделения семи политических партий, при этом самую высокую активность показали сторонники ЛДПР - 178 человек. На втором месте по активности партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» – 142 кандидата, лидирующая в стране партия «Единая Россия» заняла скромное третье место, выдвинув только 108 человек. От КПРФ на местных выборах зарегистрировано 29 кандидатов, от «Партии Роста» – 5, от «Коммунистов России» – 2, партии «Новые Люди» – 1. Общественное движение «Татарстан-Новый век» выдвинуло 3 кандидатов, еще 202 человек зарегистрированы на выборах в порядке самовыдвижения.

И хотя «Единая Россия» не вышла на первый план по числу кандидатов, ее представителям на муниципальных выборах предстоят самые жаркие баталии, поскольку от исходов выборов зависит их карьера.

Рамиль Муллин фактически руководит районом, но стать главой он может, лишь получив мандат депутата районного совета Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Например, в Нижнекамске на выборах в городской совет в 9-м округе зарегистрирован действующий руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. В должность он вступил в ноябре 2021 года после того, как прежний руководить района Айдар Метшин избрался депутатом Госдумы РФ и сложил полномочия в качестве главы муниципалитета. Без малого год Рамиль Муллин фактически руководит районом, но стать главой он может, лишь получив мандат депутата районного совета. А для этого ему нужно сначала выиграть муниципальные выборы, а затем делегироваться в Совет Нижнекамского муниципального района.

На выборах в 9-м округе города Нижнекамска Муллину предстоит победить двух соперников. Один из них –представитель КПРФ Булат Хузиев, который работает главным менеджером отдела продаж компании «Открытие Брокер». Он уроженец Нижнекамска, окончил Институт экономики, управления и права в Казани. Еще один соперник Муллина – представитель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Фидаиль Каримов. Он тоже уроженец Нижнекамска, окончил КНИТУ-КХТИ, а сейчас является директором компании «Стандартойл», которая занимается оптовой торговлей химическими продуктами.

Аналогичная ситуация складывается в Менделеевском районе, где муниципальную власть с ноября 2021 года возглавляет руководитель исполкома Радмир Беляев. Уроженец Набережных Челнов, он в разные годы занимал управленческие должности в исполкомах Автограда и соседнего Нижнекамска. Назначение в Менделеевский район он получил после отставки главы Валерия Чершинцева.

Радмир Беляев планирует избраться в городской совет Менделеевска, а затем делегироваться в райсовет Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Так же, как и Рамиль Муллин, Радмир Беляев планирует во время осенних выборов избраться в городской совет Менделеевска, а затем делегироваться в райсовет, чтобы получить возможность стать главой района. Руководитель исполкома выдвинулся в 4-м городском округе, где у него только один соперник – представитель ЛДПР Дмитрий Тутаев. Этот кандидат тоже уроженец Набережных Челнов, но без высшего образования и безработный.

Три председателя против «хозяина» Высокой горы

Если у Радмира Беляева задача на выборах относительно простая, то его коллеге – руководителю исполкома Высокогорского района Равилю Хисамутдинову повезло куда меньше. Он фактически возглавил район в октябре 2021 года после ухода в Госдуму РФ Рустама Калимуллина.

У Равиля Хисамутдинова в округе номер один сразу 7 конкурентов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для избрания в райсовет Хисамутдинов выдвинулся в депутаты Красносельского сельского поселения, расположенного по соседству с Высокой горой. По данным ГАС «Выборы», в округе номер один у руководителя исполкома сразу 7 конкурентов. Среди них безработный представитель ЛДПР Руслан Сафиуллин, безработный член КПРФ Данил Перов и «справедливоросс» Наиль Исмагилов, работающий менеджером по продажам в компании «Орионстрой».

Также в округе зарегистрированы 4 самовыдвиженца: председатель комитета общественной организации «Общество защиты прав граждан Татарстана» Адель Хазиев, председатель татарстанского общественного движения «Зеленый Край» Анвар Садриев, главный инженер «Саф Хава» Рамиль Зиятдинов и председатель Всероссийского общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрий Бердников собственной персоной. Последний является завсегдатаем избирательных кампаний в Татарстане и за пределами республики и часто делает их незабываемыми.

Дмитрий Бердников является завсегдатаем избирательных кампаний в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Не вызывает сомнений, что представителям «Единой России» потребуются здесь опытные наблюдатели. В информационном центре партии сообщили «Татар-информу», что в целом точное количество наблюдателей на участках будет известно после 7 сентября. «Всего партия планирует заместить более 100 мандатов в 33 муниципальных районах», - уточнили в партии.

На работу в Высокогорский район Равиль Хисамутдинов был переведен с должности главы Апастовского района, где он сложил полномочия прошлой осенью. Преемник Хисамудинова Айрат Зиганшин не будет участвовать в выборах, поскольку еще до назначения на должность руководителя исполкома являлся членом Совета Апастовского района.

В «Идел-Пресс» отпечатали бюллетени для голосования на допвыборах депутатов Госсовета РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как отметили в ЦИК Татарстана, подготовка к Единому дню голосования в республике вышла на финишную прямую. На днях в ПИК «Идел-Пресс» отпечатали бюллетени для голосования на допвыборах депутатов Госсовета РТ. Бюллетени для муниципальных выборов районы заказывают самостоятельно.

«Все этапы избирательной кампании идут в соответствии с календарным планом», – прокомментировал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он напомнил, что участковые комиссии в Единый день голосования будут работать с 7.00 до 20.00. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, на входе посетителям будут проводить бесконтактную термометрию, предложат медицинские маски и антисептики для обработки рук. В помещениях для голосования члены комиссий будут работать, соблюдая необходимые правила дистанцирования.