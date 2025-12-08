Выборы в органы местного самоуправления прошли в Татарстане

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Мамадышском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Тукаевском районах Республики Татарстан прошли 7 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В организации и проведении избирательной кампании были задействованы 11 территориальных и 14 участковых комиссий, численность избирателей составила 2993 человека, явка – 70,9%.

По словам Председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрея Кондратьева, жалоб и обращений на нарушения в избирательные комиссии не поступало.

«Муниципальная кампания 7 декабря – заключительная в 2025 году. В выборах приняли участие как самовыдвиженцы, так и представители региональных отделений политических партий. Голосование прошло штатно, без происшествий, под контролем наблюдателей. Благодарю всех членов избирательных комиссий республики, задействованных в организации выборов, за четкую и слаженную работу», – сообщил руководитель татарстанской ЦИК.

По данным на 13.00 8 декабря все протоколы УИК об итогах голосования загружены в базу данных ГАС «Выборы».