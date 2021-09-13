Мэр Нижнекамска: Выборы пройдут с соблюдением всех антиковидных требований

17, 18 и 19 сентября 2021 года в Татарстане пройдут выборы, в ходе которых нижнекамцам предстоит проголосовать не только за новый состав Госдумы, но и отдать свои голоса на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета РТ и довыборах депутатов органов местного самоуправления. Об этом на деловом понедельнике напомнил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

«Выборы пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Для маломобильной группы населения, а также для тех, кто в период пандемии коронавируса не может выйти из дома, будет организовано выездное голосование. Мы должны создать все необходимые условия для обеспечения волеизъявления наших граждан, чтобы каждый нижнекамец в период с 17 по 19 сентября мог сделать свой выбор», – сказал руководитель района.

О своем желании проголосовать дома гражданин должен уведомить территориальную или участковую избирательную комиссию. Они работают уже с прошлой недели, пояснил Айдар Метшин.