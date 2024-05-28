Выборы в Госсовет Татарстана предложили провести 8 сентября

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва могут состояться 8 сентября 2024 года. Соответствующий проект постановления был представлен на рассмотрение депутатов на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

По федеральному законодательству и Избирательному кодексу Татарстана голосование организуется во второе воскресенье сентября — полномочия депутатов текущего созыва истекают в начале осени.

«Согласно требованиям избирательного законодательства, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования», — напомнил участникам заседания председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Президиуму Госсовета РТ рекомендовано включить этот вопрос в повестку следующего заседания.