Выборы в Госдуму пройдут в России 20 сентября

Фото: пресс-служба Госдумы

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания девятого созыва пройдут в России 20 сентября. Об этом сообщили в Телеграм-канале ЦИК РФ.

Срок полномочий депутатов Госдумы IX созыва составит пять лет – до сентября 2031 года.

Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий действующего созыва нижней палаты парламента. Поэтому ожидаемой датой голосования является 20 сентября 2026 года.

Численность Госдумы останется прежней – 450 депутатов. Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным избирательным округам.

Впервые участие в выборах депутатов Госдумы примут жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим были пересмотрены границы одномандатных округов: в Донецкой Народной Республике будет образовано три округа, в Луганской Народной Республике – два, в Запорожской и Херсонской областях – по одному округу.