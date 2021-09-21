Выборы в Госдуму: не только цифры

Парламентские выборы в России завершились. По итогам обработки всех бюллетеней, «Единая Россия» набрала на них чуть меньше 50%. В том числе, за счет прохода в парламент пятого избирательного объединения – партии «Новые люди». Какие процессы стоят за результатами голосования – в комментариях татарстанских политологов.

На протяжении последних нескольких созывов Госдума оставалась четырехпартийной Фото: duma.gov.ru

Пятая партия

Напомним, для того, чтобы получить свое представительство в федеральном парламенте, политическая партия должна пройти пятипроцентный барьер. На протяжении последних нескольких созывов Госдума оставалась четырехпартийной. Появление в обновленном парламенте пятой партии называют едва ли не сенсацией. Некоторые «Новых людей» считают «партией-спойлером»: объединение, которому нет и двух лет, не может стать популярным у россиян так быстро.

Однако достаточно вспомнить: «Новые люди» получали высокие результаты и до нынешних выборов. Так, в Томске по итогам голосования 2020 года в областной парламент представителей «НЛ» поддержали более 15% избирателей. Тогда же «Новые люди» вошли в состав заксобраний Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

Некоторые «Новых людей» во главе с Алексеем Нечаевым считают «партией-спойлером»: объединение, которому нет и двух лет, не может стать популярным у россиян так быстро Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В сентябре нынешнего года пятипроцентный барьер «Новые люди» преодолели и на выборах в региональные парламенты. Партию захотели видеть в органах законодательной власти жители Карелии, Чувашии, Камчатки, Красноярского края и еще 16 регионов. В том числе, в той же Томской области представители «НЛ» набрали рекордные 10,2% голосов.

Профессор, доктор социологических наук, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования Андрей Тузиков так объясняет успех партии на прошедших выборах. «Типичная черта практически любой современной политической системы - накапливающаяся усталость от привычных лиц в парламенте. Запрос на новые лица и новую риторику появляется в среднем раз в 5-7 лет. Поэтому «обновленческая тема» всегда присутствует в избирательных кампаниях.

«Посмотрим, как и что по-новому сделают в новой Думе «Новые люди» Фото: duma.gov.ru

Еще в 1995 покойный ныне Борис Федоров, тогдашний лидер партии со звучным названием «Вперед, Россия!», активно ратовал за уход из власти «уставших людей», демонстрируя кадры зевающих и спящих депутатов Думы I созыва. На этот «крючок» плюс безбрежный популизм «поймал» своего избирателя политический стартап бизнесмена Алексея Нечаева – лидера партии. Их программа созвучна словам популярной некогда песни: «Мы будем делать по-другому, навстречу доброму и злому пойдем мы, за руки держась». Посмотрим, как и что по-новому сделают в новой Думе «Новые люди».

Впрочем, эксперт считает, что новые форматы избирательной кампании удачно отразила в своей работе и «Единая Россия», и главный индикатор этого – обновление парламентского списка партии более, чем наполовину. «Добавим сюда технологии праймериз, когда избирателю предлагался кандидат с проектной идеей, которую он лично обязывался реализовать и нести за это ответственность. Неплохо сработал и формат написания «Народной программы», которая версталась на основании наказов избирателя. В Татарстане это, прежде всего, программа приведения в порядок придомовых территорий «Наш двор».

У «Единой России» неплохо сработал формат написания «Народной программы», которая версталась на основании наказов избирателя. В Татарстане это, прежде всего, программа «Наш двор» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Личный выбор

Еще одна тенденция, которую продемонстрировали прошедшие выборы - возросший интерес населения к политике. По мнению доцента кафедры политологии КФУ, кандидата политических наук Виктора Сидорова, интерес россиян к выборам подстегивался проведением параллельных избирательных кампаний глав регионов. «Особенно показателен Хабаровск, где на выборах главы региона поддержку большинства хабаровчан получил представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, - говорит он. – А ведь изначально Дегтярева восприняли довольно враждебно. Тем не менее, молодой губернатор смог доказать состоятельность своих амбиций».

Ученый уверен: наблюдать за этим регионом будет интересно и дальше, поскольку в Хабаровске оппозиционные силы могут проявить себя не только на парламентской арене, но и в реальной административно-управленческой деятельности.

«Изначально Михаила Дегтярева восприняли довольно враждебно. Тем не менее, молодой губернатор смог доказать состоятельность своих амбиций» Фото: duma.gov.ru

«Есть и еще одна показательная деталь, - продолжает политолог. - было бы логичным, что ЛДПР в Хабаровске получит большинство голосов и на выборах депутатов Госдумы. Однако этого не произошло — избиратели не обратили внимание на политическую принадлежность врио губернатора, им важнее реальные дела», – заключает Виктор Сидоров.