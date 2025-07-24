Выборы Раиса РТ: Рустам Минниханов первым подал документы на регистрацию кандидатом

До единого дня голосования на выборах в Татарстане осталось 52 дня. 14 сентября в республике пройдут выборы Раиса РТ, муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому избирательному округу. Начался новый этап избирательной кампании – регистрация кандидатов. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Первым в Центральную избирательную комиссию Татарстана представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность Раиса республики Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«В течение десяти дней принимаем решение о регистрации кандидата»

Первым в Центральную избирательную комиссию Татарстана представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность Раиса республики Рустам Минниханов, сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Избирательная кампания вступила в новый этап – начался прием документов на регистрацию кандидатов на должность Раиса РТ. Сегодня в 10 часов утра документы на регистрацию подал Рустам Минниханов. Его кандидатура была выдвинута региональным отделением партии «Единая Россия», – рассказал он.

В соответствии с избирательным законодательством помимо личных документов Минниханов представил листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов. Все документы сейчас направлены на проверку, уточнил глава Центризбиркома.

«До этого был этап выдвижения. Первые документы на выборах Раиса РТ кандидаты лично подали в ЦИК. После этого кандидат считается выдвинутым. Он обладает правом на агитацию. Но он еще не зарегистрирован. После сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку он представляет документы в ЦИК РТ на регистрацию. И в течение десяти дней мы принимаем решение о регистрации кандидата или о нерегистрации», – пояснил он.

Андрей Кондратьев: «На выборах Раиса РТ у нас очень хорошие кандидаты. И они опираются прежде всего на свои политические партии. Не просто собрать такое количество подписей в поддержку, но думаю, что у них получится» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На выборах Раиса РТ у нас очень хорошие кандидаты»

Кандидаты на должность Раиса РТ должны собрать подписи в поддержку своего выдвижения 384 муниципальных депутатов из 34 районов.

«Все подписи нужно проверить, убедиться, что это действующий муниципальный депутат, что эти депутаты из 34 районов. И это независимо от того, что каждая подпись муниципального депутата заверена нотариально. То есть проверяют не списком, а каждую подпись. Для того, чтобы проверить все подписи и все документы для регистрации кандидата, в ЦИК образована рабочая группа», – подчеркнул Кондратьев.

Подача документов на регистрацию завершится 30 июля. В этот срок все выдвинувшиеся кандидаты должны представить в ЦИК РТ полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов.

Кроме того, они должны предоставить сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. «Если кандидат победит на выборах, то он может наделить полномочиями сенатора одну из кандидатур», – отметил председатель ЦИК.

Представить документы на регистрацию должны еще три кандидата на должность Раиса РТ. Документы о выдвижении в ЦИК РТ ранее также подали Руслан Юсупов от ЛДПР, Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

«На выборах Раиса РТ у нас очень хорошие кандидаты. И они опираются прежде всего на свои политические партии. Не просто собрать такое количество подписей в поддержку, но думаю, что у них получится», – завил Кондратьев.

На муниципальных выборах документы для регистрации должны быть представлены в территориальные избирательные комиссии до 4 августа Фото: ЦИК РТ

«Эта избирательная кампания – показательная»

На муниципальных выборах в Татарстане выдвинулось более 10,5 тыс. кандидатов. Их уже больше, чем депутатских мандатов, которые подлежат замещению, – 7531.

Так, от «Единой России» выдвинулось более 5,1 тыс. кандидатов, в порядке самовыдвижения – свыше 2,3 тыс., от партии «Новые люди» – более 1,4 тыс., от ЛДПР – 465, от КПРФ – 418, от «Справедливой России» – 337, от «Коммунистов России» – 97, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 60, от экологической партии «Зеленые» – 15, от партии «Яблоко» – один, сообщил председатель ЦИК.

По его словам, на муниципальных выборах документы для регистрации должны быть представлены в территориальные избирательные комиссии до 4 августа.

«Активность партий выросла. Я это оцениваю и по встречам, которые мы проводим в районах с политическими партиями, по уровню подготовки документов, которые они представляют для кандидатов, выдвигаемых на муниципальных выборах. И ответственность у партий выросла. Любой вопрос берется в работу, обсуждается. Считаю, что эта избирательная кампания – показательная», – сказал Кондратьев.

Он добавил, что партии стали более ответственными и профессионально подготовленными. «Количество юристов, которые готовят документы на выдвижение и регистрацию, увеличилось в партийных организациях», – заметил глава Центризбиркома.

На этой неделе ЦИК Татарстана начал выездные проверки готовности к выборам в рамках проекта «День избирателя» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

ЦИК Татарстана запустил проект «День избирателя»

На дополнительных выборах депутата Госсовета РТ в Мелекесском одномандатном избирательном округе пока никто из кандидатов не представил документы на регистрацию, сказал Кондратьев.

Ранее для выдвижения документы в уполномоченную территориальную избирательную комиссию представили Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичёв.

Самовыдвиженцу нужно собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Остальным кандидатам это делать не нужно, поскольку их представляют политические партии.

На этой неделе ЦИК Татарстана начал выездные проверки готовности к выборам в рамках проекта «День избирателя».

«Второй год проводим Дни избирателя. Проект направлен на то, чтобы максимально профессионально подготовить членов участковых избирательных комиссий. Они получают не только теоретические знания, но и практические навыки. Мы создаем избирательный участок, укомплектовываем его оборудованием, которое применяется во время выборов. Объясняем, как правильно выстроить работу участковой избирательной комиссии», – отметил председатель ЦИК РТ.