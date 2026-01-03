Выборы Раиса, миссия Путина и роль Татарстана в исламском мире: акценты 2025 года

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, известный блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов подводят итоги 2025 года в новогоднем выпуске видеоподкаста «Акценты недели».





Главным событием 2025 года в Татарстане, безусловно, стали первые выборы Раиса РТ, на которых убедительную победу одержал Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

Первые выборы Раиса в Татарстане

О чем говорит этот результат и в чем причина столь единодушной поддержки политического, экономического, социального и культурного курса Татарстана – разбирались участники программы.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне и спецоперация

В целом 2025 год прошел под знаком 80-летия Победы нашей Родины над фашистами в Великой Отечественной войне. Примечательно, что и в 2025 году вся Россия, включая Татарстан, отстаивает интересы страны на передовой с оружием в руках и в цехах предприятий ВПК.

2025 год прошел под знаком 80-летия Победы нашей Родины над фашистами в Великой Отечественной войне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Именно в ушедшем году стратегическое преимущество на фронтах СВО полностью перешло на сторону России. Об этом не раз говорил Президент России Владимир Путин, и это очень символично.

Участники видеоподкаста обсудили вклад Татарстана в этот процесс и оценили усилия России и США, направленные на то, чтобы положить конец вооруженному конфликту при яростном сопротивлении киевского режима и Евросоюза.

«Форумная дипломатия» Татарстана

Не столь глобально выглядит еще одна тема, но важна она не меньше. За минувший год Рустам Минниханов и Татарстан укрепились в статусе не только некоего хаба в отношениях России с исламским миром. Республика стала лидером и в межрегиональном сотрудничестве РФ с ведущими экономиками мира – Китаем, Индией, а также со странами Глобального Юга.

Коллаж «Татар-информ»

Участники программы обсудили эти процессы и так называемую форумную дипломатию Татарстана на данном дипломатическом треке.

Кроме того, темой для обсуждения стала последняя «Прямая линия» Президента России, которая прошла 19 декабря в Москве. Что вполне закономерно, учитывая ту высокую оценку, которую Владимир Путин дал работе Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества.