«Выборы прошли по закону»: Метшин подвел итоги избирательной кампании в Казани

В Казани выборы прошли без каких-либо чрезвычайных происшествий, все законодательные требования были соблюдены. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Выборы прошли по закону, без каких-либо чрезвычайных происшествий, в спокойной, комфортной для избирателей атмосферы. В Казани работало 463 избирательных участка. И выборы стали по-настоящему праздничным событием. Мы наблюдали активность наших жителей Казани, они приходили семьями, с детьми», – сказал Метшин.

Он также поблагодарил всех организаторов избирательной кампании, сотрудников правоохранительных органов, социального блока и других причастных к этому событию, отметив их слаженную работу.

Градоначальник напомнил, что на 80 объектах были размещены пункты здоровья, где проводили терапевтические осмотры и вакцинировали от гриппа. На участках работали ярмарки, в рамках которых удалось реализовать почти 200 тонн продукции. Для удобства жителей на маршрутах работали бесплатные автобусы, на которых казанцы совершили 211 тысяч поездок.

Явка в Казани составила 54,5% избирателей. Партия «Единая Россия» набрала 68,5% голосов, КПРФ – 12,9%, ЛДПР – 7%, «Новые Люди» – 5,4%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,9%.

«В новый состав Государственного Совета вошли профессионалы, опытные, известные казанцам руководители», – подвел Метшин Итоги голосования.

По округам в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах победили Рушан Мингазов, Рамиль Ахметов, Рима Мухамедшина, Фанис Нурмухаметов, Дмитрий Солуянов. В Вахитовском и Приволжском районах – Алексей Созинов, Рустам Абдулхаков, Нияз Гафиятуллин, Андрей Егоров. В Кировском и Московском районах – Александр Лившиц, Айрат Сафин, Артур Абдульзянов. В Советском районе победили Эмиль Хуснутдинов, Дмитрий Анисимов, Руслан Юсупов, Евгений Чекашов.

«Голосование – важнейшая задача каждого ответственного и небезразличного жителя столицы Татарстана. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто пришел, проявил свое сознание, активность и отдал свой голос за новый парламент. Участвуя в выборах, мы создаем задел и возможности для положительных изменений в нашей родной республике», – заключил Ильсур Метшин.