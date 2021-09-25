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25 сентября 2021  08:00

Выборы, Kazan Digital week и «Милләт җыены»: 10 кадров недели

События 18-24 сентября в объективах фотографов ИА «Татар-информ»

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Ильдус Мостюков

Герой Социалистического Труда, один из создателей системы опознавания «свой-чужой» Ильдус Мостюков проголосовал на дому во второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ума Турман, Владимир Кристовский

Группа Uma2rman выступила на праздничном концерте в завершающий день выборов в Госдуму России

Фото: © Динар Фатыхов / ИА «Татар-информ»

Тимур Сулейманов

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов у мемориала в память о погибших при стрельбе в Пермском университете

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Ак Барс» выиграл у подольского «Витязя» 2:1

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рустам Минниханов и глава минцифры России Максут Шадаев приняли участие в открытии международного форума Kazan Digital Week

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Выставка IT-технологий, созданных татарстанскими специалистами, работала на Kazan Expo в дни форума Kazan Digital Week

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В «Манеже» Казанского кремля открылась выставка уникальных приборов XIX-XX вв. «Пресинема» из коллекции братьев Васильевых

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Казани в честь Года родных языков в РТ один из поездов метро оформили фразами на языках народов, проживающих в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минтимер Шаймиев выступил перед участниками «Милләт җыены» («Национального собрания») Всемирного конгресса татар

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Татарском государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла премьера оперы «Паяцы» в постановке Юрия Александрова

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

 

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