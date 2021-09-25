Выборы, Kazan Digital week и «Милләт җыены»: 10 кадров недели

© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
События 18-24 сентября в объективах фотографов ИА «Татар-информ»
Герой Социалистического Труда, один из создателей системы опознавания «свой-чужой» Ильдус Мостюков проголосовал на дому во второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ
Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»
Группа Uma2rman выступила на праздничном концерте в завершающий день выборов в Госдуму России
Фото: © Динар Фатыхов / ИА «Татар-информ»
Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов у мемориала в память о погибших при стрельбе в Пермском университете
Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»
«Ак Барс» выиграл у подольского «Витязя» 2:1
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
Рустам Минниханов и глава минцифры России Максут Шадаев приняли участие в открытии международного форума Kazan Digital Week
Выставка IT-технологий, созданных татарстанскими специалистами, работала на Kazan Expo в дни форума Kazan Digital Week
Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»
В «Манеже» Казанского кремля открылась выставка уникальных приборов XIX-XX вв. «Пресинема» из коллекции братьев Васильевых
В Казани в честь Года родных языков в РТ один из поездов метро оформили фразами на языках народов, проживающих в Татарстане
Минтимер Шаймиев выступил перед участниками «Милләт җыены» («Национального собрания») Всемирного конгресса татар
В Татарском государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла премьера оперы «Паяцы» в постановке Юрия Александрова
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа