Выборы депутатов Госсовета РТ седьмого созыва состоятся 8 сентября

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначены 8 сентября. Такое решение было принято сегодня на 54-м заседании парламента.

В сентябре этого года истекает срок полномочий Государственного Совета шестого созыва, напомнил председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«В соответствии с федеральным законодательством и республиканским Избирательным кодексом днем голосования на выборах в органы государственной власти республики является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов», – сказал он.

По Конституции и Избирательному кодексу Татарстана выборы депутатов назначаются республиканским парламентом. Согласно требованиям Избирательного законодательства, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, уточнил Хабибуллин.