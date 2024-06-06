Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выборы депутатов Госсовета РТ седьмого созыва состоятся 8 сентября
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначены 8 сентября. Такое решение было принято сегодня на 54-м заседании парламента.
В сентябре этого года истекает срок полномочий Государственного Совета шестого созыва, напомнил председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
«В соответствии с федеральным законодательством и республиканским Избирательным кодексом днем голосования на выборах в органы государственной власти республики является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов», – сказал он.
По Конституции и Избирательному кодексу Татарстана выборы депутатов назначаются республиканским парламентом. Согласно требованиям Избирательного законодательства, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, уточнил Хабибуллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»