«Выборы четкие и понятные»: международные наблюдатели оценили голосование в Татарстане

В Татарстане после трехдневного голосования на выборах Президента России сегодня в 20 часов закрылись избирательные участки. В участковой избирательной комиссии, расположенной в КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, подсчет бюллетеней и голосов избирателей контролировали международные наблюдатели.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«За три дня голосования мы проехали пять районов, посетили 15 избирательных участков. На всех участках выборы прошли в позитивной и спокойной обстановке. Люди приходили с открытой душой, как на праздник, делали свой выбор», – рассказал замначальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Олег Токун.

Он подчеркнул, что никаких нарушений международные наблюдатели не зафиксировали.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам Токуна, у России и Беларуси схожие избирательные системы. Однако на выборах Президента РФ его впечатлили возможности цифровизации, с помощью которых избирателю «можно открепиться от одного участка и прикрепиться к другому».

«В отличие от многих западных систем здесь выбор проходит напрямую, то есть человек четко понимает, за кого отдает свой голос. Здесь выборы прямые, четкие и понятные», – отметил Токун.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Профессор и исследователь Университета Индонезии Деви Рахмавати добавила, что изучила опыт России по проведению выборов, и его можно перенять.

«Например, трепетное отношение к культуре. Это касается бюллетеней, где представлена информация на двух языках. То, что информация представлена на татарском языке, позволяет нам говорить о том, что у вас с уважением относятся к культуре», – заявила она.

Сразу после закрытия УИК-42 прошло гашение 45 неиспользованных бюллетеней. Их упаковали в пакет, который опечатали и убрали в сейф. После этого члены УИК посчитали количество избирателей из общего списка. Кроме того, был вскрыт сейф-пакет с шестью бюллетенями избирателей, проголосовавших на дому.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Всего на этом участке числится 2 242 избирателя, из них проголосовали 1 655 человек.

После вскрытия переносных и стационарных ящиков с бюллетенями члены УИК перешли к подсчету голосов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации прошли 15, 16 и 17 марта.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Татарстане работали 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, а также 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивали 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работали более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.