«Выборы были активными и сложными»: единороссы РТ подвели итоги избирательной кампании

В Казани прошла 33-я конференция татарстанского отделения партии «Единая Россия». На ней единороссы подвели итоги избирательной кампании по выборам в Госдуму РФ и обновили состав регионального политсовета.

В Казани прошла 33-я конференция татарстанского отделения партии «Единая Россия»

Фото: Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

«Партия действовала как одна команда»

На конференции заместитель секретаря регионального отделения партии Юрий Камалтынов отметил, что главная задача «Единой России» в Татарстане – делегировать в Госдуму максимальное количество подготовленных, авторитетных кандидатов, получить мандат доверия сограждан на реализацию народной программы и стратегических целей развития – выполнена.

«Партия действовала как одна большая серьезная команда, и нам удалось добиться того результата, который мы имеем. Безусловно, огромную роль сыграло то, что региональный список партии возглавил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Это однозначно воспринималось избирателями очень положительно», – сказал Камалтынов.

Он добавил, что в республике сегодня делается многое, чтобы повысить качество жизни населения. Все это, по его мнению, также отразилось на результатах прошедших выборов, когда большое количество голосов было отдано за «Единую Россию». Так, в Татарстане за партию власти проголосовали 79% избирателей.

Юрий Камалтынов Фото: Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

Докладчик подчеркнул, что эти выборы с политической точки зрения были высококонкурентными, поскольку было очень много желающих выдвигаться по партийным спискам и в одномандатных округах.

«С этой точки зрения считаю, что выборы были довольно активными и сложными, – заметил он. – Каждая избирательная кампания особенная, и сказать, лучше она была или хуже, невозможно. Потому что каждый раз, вступая в очередную избирательную кампанию, сталкиваешься с какими-то новыми вводными, проблемами, сложностями».

Камалтынов упомянул, что в число проходящих в Госдуму единороссов вошли Президент Татарстана Рустам Минниханов, депутат нижней палаты парламента предыдущего созыва Айрат Фаррахов, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и глава Нижнекамского района республики Айдар Метшин. А также старший советник генерального директора — председатель правления РЖД Максим Топилин, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, председатель Комитета ГД VII созыва по культуре Елена Ямпольская и депутат Госдумы трёх созывов Ирек Богуславский. Один мандат от республики достается КПРФ.

«Конечно, нам бы очень хотелось, что если в федеральной части списка люди откажутся от мандатов, то, может быть, нам это перейдет. Потому что я считаю, что все наши кандидаты, которые были заявлены в списке, достойны того, чтобы стать депутатами Государственной Думы. Это высокопрофессиональные, высококвалифицированные, очень ответственные и эффективные люди. И любой из них может качественно выполнять депутатские полномочия», –отметил Камалтынов.

Он напомнил, что в новый состав Госдумы прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия Патриоты – За правду».

«Партия „Новые люди“ также смогла преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Госдуму. Созданная в марте 2020 года, она оказалась востребованной у той части электората, которая устала от традиционного парламентского расклада», — заявил замсекретаря регионального отделения партии.

По словам Юрия Камалтынова, кандидаты от «Единой России» победили во всех одномандатных округах республики Фото: Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

По его словам, кандидаты от «Единой России» победили во всех одномандатных округах республики.

«При этом максимальные результаты показали действующие депутаты Госдумы, что закономерно – они более знакомы избирателям. Таким образом, Олег Морозов, Ильдар Гильмутдинов и Альфия Когогина продолжат работу в своих округах. В Альметьевском округе избиратели ждут теперь уже бывшего замгендиректора «Татнефти» Азата Ягафарова; в Приволжском - Илью Вольфсона, а в Центральном – Марата Нуриева», - констатировал докладчик.

«Работа над "Народной программой" продолжается»

Юрий Камалтынов назвал «успешно реализованные составляющие стратегии избирательной кампании». Так, по его словам, «содержательным драйвером» избирательной кампании стали социальные инициативы Президента России Владимира Путина.

«Они оказали влияние на общественные настроения, повысили уровень социальной адаптации и оптимизма. Важно, что "Единая Россия" в полной мере разделила с Президентом ответственность за их реализацию, многие идеи вошли в "Народную программу"», - заявил Камалтынов.

Не менее важно, по его мнению, что Татарстан имеет собственный опыт в формировании позитивной повестки и решении практических задач.

«Для татарстанцев привычными стали ввод в эксплуатацию комфортабельного жилья, открытие новых школ и детских садов, оснащение больниц современным оборудованием. Реализация программ капремонта объектов здравоохранения, сельских клубов, лагерей летнего отдыха детей, наряду с проектами развития общественных пространств, парков и скверов и президентской программой "Наш двор" делают жизнь татарстанцев более комфортной», - подчеркнул докладчик.

Татарстанцы внесли более 20 тыс. предложений для формирования «Народной программы» партии «Единая Россия» Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

Камалтынов сообщил, что татарстанцы для формирования «Народной программы» партии «Единая Россия» внесли более 20 тыс. предложений. «Сквозным документом избирательной кампании стала "Народная программа". Татарстанцы приняли активное участие в ее формировании. Люди разных возрастов, проживающие и в городах, и на селе, вносили свои предложения», - рассказал он.

Замсекретаря регионального отделения уточнил, что всего жителями республики было подано около 5 тыс. предложений на сайт «Народной программы», и более 17 тыс. комментариев и предложений участники проекта оставили во время анкетирования.

«На специальном портале каждый житель нашей страны имел возможность внести свои предложение, наказ, пройти анкетирование по актуальным темам», - добавил он.

По словам докладчика, в общей сложности к концу избирательной кампании по всей России поступило более 2 млн предложений.

Программа состоит из двух частей – «Благополучие людей» и «Сильная Россия». В первой части значительное место уделяется семье, здоровью, образованию, науке. Вторая часть затрагивает проблемы экономики, развития территорий, гражданской солидарности и внешней политики.

«Это "живой" документ. Работа над программой продолжается. Не все возможно реализовать сразу, но мы умеем работать и у нас многое получается», - отметил заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России».

«Несмотря на ротацию, эти люди не уходят из поля нашего внимания»

На конференции Татарстанское отделение партии «Единая Россия» обновило состав регионального политического совета.

«В соответствии с уставом партии состав регионального политического совета подлежит ротации один раз в год не менее чем на 10% от его состава. Утвержденный количественный состав политсовета — 51 человек. Следовательно, необходимо ротировать шесть человек», — рассказала первый заместитель руководителя регионального исполкома партии Марина Несмелова.

На конференции Татарстанское отделение партии «Единая Россия» обновило состав регионального политического совета Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

Так, в связи с проведением процедуры обновления (ротации) прекращены полномочия следующих членов Регионального политсовета «Единой России»: Айдара Ильясова, Павла Лоханова, Рафиса Сулейманова, Рамиса Хаялиева, Дамира Фаттахова и Анжелы Шариповой.

Кроме того, на основании личного заявления о добровольном сложении полномочий из состава политсовета вывели Ирека Зиннурова.

«Несмотря на ротацию, эти люди не уходят из поля нашего внимания, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество», — отметила Несмелова.

Избраны в состав регионального политического совета партии Владимир Вавилов, Марат Закиров, Ольга Куракина, Алексей Меньшов, Людмила Рыбакова, Вячеслав Сенин и Алексей Ярухин.

Проведена также ротация состава президиума регионального политического совета «Единой России». В частности, прекращены полномочия Марата Зиатдинова и Татьяны Ларионовой.

«Мы выводим их из президиума, но они остаются в составе республиканского политсовета», — подчеркнул заместитель секретаря татарстанского отделения партии Юрий Камалтынов.

Новыми членами президиума голосованием избраны глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев и председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.