Выборы-2025 в Татарстане: что нужно знать о «Мобильном избирателе» и голосовании на дому

Как выбрать удобный участок для голосования, как через Госуслуги подать заявление о голосовании на дому и какие условия для людей с ОВЗ создадут на избирательных участках в Татарстане? Ответы дали председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев и глава Минтруда и соцзащиты региона Эльвира Зарипова сегодня на брифинге в «Точке выбора».





На выборах Раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанцы активно начали пользоваться сервисом «Мобильный избиратель»

Выбрать удобный участок для голосования можно с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Он уже зарекомендовал себя в прошлом году – им воспользовались более 32 тыс. человек в Татарстане.

Подать заявление, чтобы воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», можно:

﻿﻿с 30 июля по 10 сентября – через портал госуслуг, в офисах МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях;

﻿﻿с 3 по 10 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

На выборах Раиса Татарстана сервис «Мобильный избиратель» будет работать на всей территории республики, на дополнительных выборах депутата Государственного Совета – только в Мелекесском избирательном округе №18. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не предусмотрен.

«Через сервис «Мобильный избиратель» перезакрепились уже 712 наших татарстанцев. Это большая цифра. Есть цифры в других регионах: 3 человека, 7, 20. А у нас 712. Это показывает активность наших избирателей», – сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Кондратьев напомнил, что будет образован экстерриториальный избирательный участок в Москве. Здесь можно будет проголосовать за кандидатов на выборах Раиса РТ. Участок расположится в здании Полномочного представительства РТ в РФ в Москве (3-й Котельнический переулок, д. 13/15, стр. 1). Он даст возможность проголосовать избирателям, которые временно находятся в столице по учебе, работе, в командировке или по семейным обстоятельствам.

Андрей Кондратьев: «Через сервис «Мобильный избиратель» перезакрепились уже 712 наших татарстанцев. Это большая цифра» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Какие условия создадут на осенних выборах для людей с инвалидностью

В Татарстане проживают 274 тыс. людей с инвалидностью. Среди них со стойкими серьезными нарушениями – около 43 тыс. человек, из которых 20 тыс. граждан передвигаются на инвалидных колясках, 4 тыс. используют протезы, 11 тыс. имеют нарушения слуха, а 8 тыс. – зрения.

«Для всех этих категорий создаются условия на каждом избирательном участке для реализации права проголосовать и поучаствовать в выборах», – сообщила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

На выборах 2025 года 1240 участков Татарстана будут оборудованы специальными кабинами с расширенными проемами и более низкими столиками для избирателей, использующих инвалидные коляски. В Татарстане порядка 93% участков находятся на первых этажах зданий для удобства избирателей.

Все избирательные участки будут обеспечены трафаретами с рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также информационными материалами, изготовленными с укрупненным шрифтом на русском и татарском языках.

Избиратели с нарушением слуха смогут воспользоваться помощью переводчика жестового языка через службу «112» с помощью видеозвонка.

В день голосования участковая избирательная комиссия позвонит избирателю, который подавал заявление о голосовании на дому, и известит, в какой интервал времени к нему будет нанесен визит Фото: © «Татар-информ»

Как устроено голосование на дому

Заявление о голосовании на дому во время осенних выборов можно будет подать не только через избирательную комиссию, но и через «Госуслуги».

«Теперь сообщить о том, что необходимо голосование на дому, можно через единый портал госуслуг. Это можно будет сделать с 5 сентября», – сообщил Кондратьев.

Подать заявление о голосовании на дому можно через портал «Госуслуги» с 5 сентября и не позднее 23:59 13 сентября.

С 4 сентября до 14:00 14 сентября можно обратиться в участковую комиссию письменно или устно (по телефону), передать просьбу самостоятельно или через родственников, соседей, знакомых.

Министр труда занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге напомнила, что возможность проголосовать на дому есть у избирателя при наличии заболевания, которое не позволяет выйти за пределы квартиры или дома.

«Мы говорим о тех, кто находится на постоянном постельном режиме, кто по причине болезни не выходит за пределы своей квартиры», – пояснила министр.

В день голосования участковая избирательная комиссия позвонит избирателю, который подавал заявление о голосовании на дому, и известит, в какой интервал времени к нему будет нанесен визит.

«У всех членов комиссий, которые идут на голосование к избирателям на дому, есть российские паспорта. Это первое. Во-вторых, в избирательной комиссии у нас есть бейджи у тех, кто приходит на надомное голосование. У нас забронирована за каждым избирательным участком машина, чтобы было возможно в основном после 14:00 обеспечить такое надомное голосование», – рассказал Кондратьев, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Эльмира Зарипова попросила родных, соседей и знакомых избирателей, которые могут проголосовать исключительно на дому, помочь сообщить об этом через «Госуслуги» или через избирательную комиссию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эльмира Зарипова попросила родных, соседей и знакомых избирателей, которые могут проголосовать исключительно на дому, помочь сообщить об этом через «Госуслуги» или через избирательную комиссию.

«Для человека, который болен и ограничен стенами своей квартиры, выборы – это событие. Это событие, о котором вы, журналисты, рассказываете по телевидению. Он видит и, безусловно, хочет стать участником этого процесса. И поэтому, конечно же, не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными», – призвала министр.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия») и Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), также подали документы для регистрации Руслан Юсупов (ЛДПР) и Хафиз Миргалимов (КПРФ).