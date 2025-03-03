Выбор в пользу дружбы с Россией: что означает победа Бадры Гунбы для будущего Абхазии

По итогам выборов в Абхазии президентом станет политик Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов во втором туре. В России внимательно следили за выборами, поскольку республика – наш союзник и сосед. Об итогах избирательной кампании и борьбе кандидатов за пост президента – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В минувшие выходные в Абхазии прошёл второй тур президентских выборов

Фото: скриншот видео

Победа во втором туре

В минувшие выходные в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. В голосовании приняли участие 70% граждан Абхазии.

Политик Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. Кандидат уже объявил о своей победе по итогам голосования во время встречи со сторонниками.

Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба, бывший министр экономики и лидер оппозиционного «Абхазского народного движения», набрал 41,54% голосов.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. С 19 ноября 2024 года по 2 марта 2025 года исполнял обязанности президента после отставки Аслана Бжании Фото: © Илья Питалев / «Татар-информ»

Кто такой Бадра Гунба

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2004 по 2006 год работал в финансовом отделе Октябрьского района администрации Саратова. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию в Саратове по теме «Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке».

С 2007 по 2009 год занимал должность референта по правовым вопросам Кабинета Министров Республики Абхазия. С 2011 по 2014 год возглавлял Министерство культуры Абхазии. С 2020 года занимал пост вице-президента республики. С 19 ноября 2024 года по 2 марта 2025 года исполнял обязанности президента после отставки Аслана Бжании.

Адгур Ардзинба родился 26 декабря 1981года в Гудауте. Несмотря на сравнительно молодой возраст, провел эффективную предвыборную кампанию и занял второе место Фото: © Илья Питалев / «Татар-информ»

Кто такой Адгур Ардзинба

Проигравший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба родился 26 декабря 1981 года в Гудауте. Учился в турецком колледже. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «Промышленно-гражданское строительство». В 2009 году завершил обучение в аспирантуре Волгоградского государственного технического университета, получив степень кандидата экономических наук.

В 2013-2015 годах – начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия. С февраля по апрель 2015 года – начальник Управления экономики Администрации Президента Республики Абхазия. С апреля 2015 по декабрь 2019 года – министр экономики Республики Абхазия.

В 2019 году повышал квалификацию в Лондонской школе экономики и политических наук по направлению «Экономическая история». С декабря 2019 по апрель 2020 года – вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия.

С 7 октября 2020 по настоящее время – председатель РОО «Абхазское народное движение».

Участвовал в повторных выборах президента республики в 2020 году как независимый кандидат от инициативной группы граждан. Несмотря на ассоциации с командой ушедшего в отставку Рауля Хаджимба (руководил с 2014 по 2020 год) и сравнительно молодой возраст, провел эффективную предвыборную кампанию и занял второе место (35,42 % голосов).

Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме Фото: © Илья Питалев / «Татар-информ»

Почему в Абхазии прошли досрочные выборы

Уличные протесты начались в ночь с 11 на 12 ноября после задержания пяти оппозиционеров, которых власти обвинили в нападении на депутата парламента. Оппозиция потребовала отставки президента Аслана Бжании. Поводом для протестов стало соглашение о льготах для российских инвесторов, которое, по мнению противников, было выгодно только России.

15 ноября парламент должен был рассмотреть этот договор, но из-за протестов заседание перенесли. Волнения переросли в столкновения с полицией и захват зданий парламента и администрации президента. После этого Бжания объявил об отзыве законопроекта, якобы ориентированного на интересы России.

Оппозиции было мало отмены законопроекта (собственно, это был просто повод). Она объявила президенту Бжании ультиматум с требованием уйти в отставку. 19 ноября Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб покинули свои посты. Вице-президент Бадра Гунба был назначен исполняющим обязанности президента, а Валерий Бганба – новым премьером. В тот же день парламент назначил досрочные выборы на 15 февраля 2025 года.

Победа Бадры Гунбы обусловлена не только его компетенцией и готовностью управлять страной, но и его конструктивными отношениями с Россией Фото: © Илья Питалев / «Татар-информ»

Итоги выборов и будущее Абхазии

Будущее Абхазии тесно связано с Россией. Владимир Путин еще в 2009 году говорил, что Россия относится к Абхазии как к братскому народу, который попал в беду и нуждается в поддержке, но который способен встать на ноги. Именно развитие отношений с Россией стало водоразделом в политике двух кандидатов, что и привело, закономерно, одного из них к победе.

Для большинства абхазцев было ясно, что Адгур Ардзинба, учитывая методы ведения им агитации и фактическую поддержку госпереворота в прошлом году, не сможет сохранить достигнутый уровень конструктивных отношений с Россией. Многих отпугнула его агрессивная риторика на дебатах, были и противоречивые высказывания в отношении России (как негативного, так и положительного характера). В глазах избирателей он предстал фигурой с отчетливо выраженным западным и турецким влияниями. Другими словами, Адгур Ардзинба как кандидат в президенты стал для избирателей противоречивой и многовекторной фигурой.

Победа Бадры Гунбы обусловлена не только его компетенцией и готовностью управлять страной, но и его конструктивными отношениями с Россией. Он наладил прочные связи с российским правительством и инициировал множество перспективных проектов, которые готов реализовать в ближайшем будущем. На сегодняшний день уже подписано более 200 межгосударственных и межправительственных соглашений с Россией. Позиция Бадры Гунбы направлена на укрепление суверенитета Абхазии, защиту прав всех граждан (вне зависимости от национальности) и развитие взаимовыгодных отношений с Россией.

С победой Бадру Гунбу поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С победой Бадру Гунбу поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Надеюсь, что при вашей поддержке взаимодействие между Татарстаном и Абхазией будет и в дальнейшем успешно развиваться, способствовать расширению татарстано-абхазского сотрудничества, укреплению дружеских отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – отметил он.

Победу Бадры Гунбы можно оценивать только в положительном ключе в свете развития взаимодействия Абхазии с Россией. Хочется пожелать ему сохранить набранный темп по укреплению российско-абхазской дружбы, что послужит иммунитетом против возможных госпереворотов. Мы видим, что народ Абхазии проголосовал в первую очередь за дружбу с Россией, а это гарантия развития Республики Абхазия.