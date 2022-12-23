Эксперт: Выбор слова «раис» является очень удачным и, главное, семантически точным

Изменение наименования должности президента Республики Татарстан на «Раис Республики Татарстана» «Татар-информу» прокомментировал доктор исторических наук, директор института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

«Слово “раис” очень активно использовалось в средневековом Дербенте. В этом регионе оно имеет большое значение. Было слово “заим” (правитель), “малик” (царь). Много было слов, обозначающих правителя, и раис было самым нейтральным и понятным из них. Раис – это в буквальном смысле начальник или глава. В этом смысле слово в наибольшей степени подходит к наименованию главы региона, потому что прямой перевод слова “глава” на арабский и татарский будет переводиться как «раис». По-другому вы никак не переведете должность главы республики», – высказался эксперт.

Он также напомнил о существовании названия Раис ар-Руаса, что буквально переводится как «глава глав». Раис – наиболее нейтральное слово, и оно обозначает первого руководителя в регионе. В России подобных руководителей называли «голова». На арабском это слово будет звучать как «Раас».

«Слово “Раис”, которое образуется от “Раас” обозначает главу как руководителя. То есть тот семантический ряд, которой есть в арабском языке он полностью соответствует правилам русского языка. Кстати, если мы обратимся к древнееврейскому, то мы также увидим слово “раас”, которое используется в значении главный или верховный. На мой взгляд, выбор слова Раис является очень удачным и, что самое главное, адекватным и семантически очень точным. Главное, не происходит создание новых слов или терминов. Вы просто берёте и переводите, что уже есть», – заключил эксперт.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан». Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают сегодня на 39-м заседании парламента республики.