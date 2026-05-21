«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

«Татар-информ» объявляет старт народного голосования VII Республиканского конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей в муниципальных образованиях Татарстана». Жителям республики предстоит определить, какой совет предпринимателей внес наибольший вклад в развитие бизнеса и поддержку предпринимательского сообщества по итогам 2025 года.





Специальная номинация «Выбор народа»

Сегодня «Татар-информ» запускает народное голосование VII Республиканского конкурса «Лучший общественный / координационный совет предпринимателей в муниципальных образованиях Республики Татарстан».

Голосование проходит в специальной номинации «Выбор народа», где победителя определят сами жители республики. Совет, набравший наибольшее количество голосов, будет отмечен специальным дипломом.

Поддержать общественный совет своего муниципального района можно до 18 часов 24 мая. Итоги конкурса и церемония награждения состоятся 25 мая в поселке Озерный Высокогорского района.

Награждение победителей будет приурочено ко Дню российского предпринимательства.

В этом году народное голосование проводится в рамках дополнительной, 13-й номинации конкурса. Как рассказал «Татар-информу» руководитель проекта – вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Раиль Гатауллин, такой формат призван привлечь внимание к работе советов и усилить вовлеченность и поддержку на местах.

«Все муниципальные районы республики присоединились к конкурсу»

Конкурс «Лучший общественный (координационный) совет предпринимателей в муниципальных образованиях Республики Татарстан» проводится с 2019 года Общественной палатой РТ совместно с Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

За семь лет проект вырос в масштабную республиканскую инициативу: если в первые годы в нем участвовали около 20–25 районов, то сегодня к конкурсу присоединились практически все муниципальные образования Татарстана. В этом году генеральным партнером конкурса выступает «Альфа-банк».

Как отметил председатель совета Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Фарид Сафин, интерес к проекту стабильно увеличивается.

«Отмечается положительная динамика роста числа участвующих муниципальных районов. Начиная с первых конкурсов, количество участников увеличивалось ежегодно. Если изначально участие принимали около 20–25 районов, то к настоящему моменту практически все муниципальные районы республики присоединились к конкурсу», – подчеркнул он на пресс-конференции в «Татар-информе».

Дюжина номинаций + «выбор народа»

Участники в 2026 году будут оцениваться по следующим номинациям:

1. За вклад в поддержку участников специальной военной операции, а также благотворительных и социальных проектов.

2. За вклад в создание новых производств (проектов) на территориях сельских поселений.

3. За вклад в разработку и использование инновационной продукции и технологий субъектами МСП.

4. За вклад в развитие туризма.

5. За вклад в разработку и производство импортозамещающей продукции.

6. За конструктивное взаимодействие с властью, бизнес-объединениями в развитии малых форм хозяйствования и кооперации.

7. За содействие предпринимателям в получении грантовой поддержки для реализации бизнес- и социальных проектов.

8. За вклад в строительство и наполнение промышленных парков и других объектов инфраструктуры развития предпринимательства.

9. За вклад в развитие системы сбора, сортировки, транспортировки и переработки твердых бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов.

10. За участие в развитии творческих (креативных) индустрий.

11. За вклад в формирование устойчивого кадрового потенциала на муниципальном уровне.

12. За вклад в развитие экологической ответственности бизнеса на муниципальном уровне.

13. «Выбор народа».

Организаторы подчеркивают, что народное голосование имеет принципиальное значение и не носит формальный характер.

«Важно, чтобы жители знали: в их районе есть активные предприниматели, которые не просто ведут бизнес, но и развивают территорию. Поддержите своих», – призвали в Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

«Сейчас как никогда очень важно объединение всех предпринимателей»

Традиционно по итогам конкурса определяется абсолютный победитель. В разные годы этот статус получали Зеленодольск (2022 год), Менделеевск (2023 год), Высокогорский район (2024 год). Победитель нынешнего конкурса также станет принимающей стороной финального мероприятия следующего года.

Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев отметил, что конкурс фактически выполняет роль деловой площадки, где предприниматели могут напрямую обсудить вопросы с представителями руководства республики.

«Это не только личные встречи, но и возможность задать интересующие вопросы, услышать на них ответы. Не просто ради того, чтобы узнать друг друга, а чтобы найти полезные связи, которые помогут развить бизнес, помогут выжить. Потому что сейчас как никогда очень важно объединение всех предпринимателей», – подчеркнул он.

Фотографии предоставлены Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ

Голосование

Лучший совет предпринимателей муниципалитета по итогам 2025 года: