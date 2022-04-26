Выбор аграриев Татарстана для весенне-полевых работ — трактор RSM 2375

Тракторы играют большую роль в сельском хозяйстве и используются для широкого спектра весенне-полевых работ — боронования, посева и культивирования почвы.

Одна из самых популярных моделей тракторов Ростсельмаш среди аграриев Татарстана — это RSM 2375.

За какие качества аграрии выбирают трактор RSM 2375?

Это мощный полноприводный колесный трактор с шарнирно-сочлененной («ломающейся») рамой, который отличается своей экономичностью и простотой в обслуживании. В основном RSM 2375 приобретают хозяйства, у которых площадь пашни превышает 1 500 га.

Благодаря тому что универсально-пропашной трактор шестого тягового класса оснащается надежным двигателем с номинальной мощностью 380 л.с., RSM 2375 легко справляется с перемещением тяжелых широкозахватных агрегатов и уверенно маневрирует по полям. Стоит отметить, что двигатель трактора легко заводится в морозную погоду, имеет большой моторесурс и минимальный уровень шума при работе на больших оборотах.

В базовой версии трактор RSM 2375 комплектуется механической коробкой передач, которая оснащена тремя диапазонами скоростей. Каждый диапазон имеет четыре синхронизированные скорости с плавным переключением. МКПП выделяется упрощенной и надежной конструкцией, возможностью ручного управления во всех режимах движения и высокими показателями экономии топлива.

Солидные габариты RSM 2375 не влияют на его маневренность. «Ломающаяся» рама, которая складывается пол углом 42 градуса, повышает проходимость и позволяет работать в условиях высокой влажности и сложного рельефа — там, где тракторы с классической рамой не справляются с задачей. А благодаря наличию сдвоенных колес в стандартной комплектации уменьшается нагрузка на почву, предотвращая ее чрезмерное уплотнение и сохраняя плодородность.

За сезон трактор успевает обработать до 12 000 га. К слову, в 2018 году RSM 2375 с бороной RSM DX-850/970 установил рекорд по площади дискования за световой день. Обработка почвы длилась около 14 часов, и за это время машина обработала 203 гектара.

Удобная кабина трактора RSM 2375 отличается повышенной просторностью и хорошей обзорностью. Продуманная эргономика кабины, низкий уровень шума, высокое качество отделки позволяет работать механизаторам, не утомляясь по 10-12 часов в смену. Этому способствуют настраиваемая рулевая колонка, пневматическое сиденье с большим количеством настроек и регулировок, круиз-контроль и кондиционер.

Хорошо оценивают качество работы на тракторе RSM 2375 и в хозяйстве ИП Гатин Алексеевского района, которое специализируется на растениеводстве — «Покупали трактор два года назад. Уже отработал первые два сезона, никаких нареканий. Конечно же, будем работать на нем и дальше. Для различных видов работ агрегатировали его бороной, плугом, сеялкой, так что он у нас в хозяйстве не простаивает. Мощности трактора нам хватает.

Механизаторы отдельно выделяют удобную и комфортабельную кабину», — говорит главный инженер хозяйства Ильшат Кашапов.

Трактор RSM 2375 по праву стал популярной моделью среди аграриев благодаря своей производительности, экономичности и способности долгое время выдерживать повышенные нагрузки.