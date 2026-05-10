Выбиты окна, повреждены дома: 9 мая ВСУ запустили сотню БПЛА на Курскую область

Почти сотню БПЛА запустили ВСУ на Курскую область 9 мая. Об уничтожении вражеских беспилотников сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – уточнил Хинштейн.

Губернатор добавил, что в результате атак возле села Дурово в Рыльском районе повреждено остекление дома. Кроме того, в селе Крупец поврежден бункер хранения зерна, а в деревне Рыжевка поврежден фасад дома, крыша, выбиты окна и повреждена хозпостройка.

«Погибших и пострадавших нет», – сообщил Хинштейн.