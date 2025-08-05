«Выбираю будущее»: школьники ознакомились с работой татарстанских предприятий

Фото: пресс-служба профориентационного проекта «Выбираю будущее»

Более 300 казанских школьников, отдыхающих в летних лагерях, стали участниками профориентационного проекта «Выбираю будущее». В рамках инициативы дети посетили предприятия легкой промышленности и технологические площадки, где узнали о современных профессиях и востребованных отраслях.

Экскурсии прошли на таких объектах как Даниловская мануфактура, Peppy Woolton, Natural Advance, завод «Элекон» и технопарк «Искра-Волга». Ребята увидели полный производственный цикл – от разработки эскизов до выпуска готовой продукции.

На текстильных предприятиях школьники познакомились с процессом изготовления чулочно-носочной продукции и спортивной одежды, на заводе «Элекон» – с производством высокоточных разъемов и соединителей для гражданской и военной техники.

В технопарке школьники попробовали себя в роли инженеров: собрали мини-зарядную станцию для электромобилей и изучили создание электротехнического оборудования.

Фото: пресс-служба профориентационного проекта «Выбираю будущее»

По словам директора Республиканского центра «ЛЕТО» Нины Шиминой, такие поездки позволяют школьникам не только интересно провести время летом, но и серьезно задуматься о выборе будущей профессии. Она выразила благодарность партнерам проекта за возможность школьников увидеть реальное производство и вдохновиться на новые идеи.

Проект реализуется в рамках конкурса социальных инициатив «Энергия добра» при поддержке ПАО «Татнефть». В рамках «Выбираю будущее» запланировано 60 экскурсионных поездок, охвативших в общей сложности более 1 500 школьников.

Следующий этап проекта начнется осенью, когда дети смогут побывать на других ведущих предприятиях Татарстана.

Организаторы подчеркивают, что профориентация в игровой и интерактивной форме – это один из наиболее эффективных способов заинтересовать молодежь. Они отметили, что живой интерес, с которым дети вовлекаются в процессы, может сыграть решающую роль при выборе будущей профессии.

Профориентация школьников соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».