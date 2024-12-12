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Выбирай в билайне Samsung Galaxy A55 с выгодой 6500 рублей со связью и аксессуаром
В рамках акции «Топим лёд выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой 6500 рублей. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарком с выгодой.
Обновлённая серия смартфонов Samsung Galaxy A55 256 ГБ получила узнаваемый дизайн с тремя камерами и изящную металлическую рамку, которая обеспечит более удобное расположение смартфона в руке во время съёмки.
Оцените преимущества улучшенного 8-ядерного процессора и с лёгкостью работайте в режиме многозадачности, играйте в игры и смотрите любимый контент. Galaxy A55 также обладает встроенной памятью 256 ГБ с возможностью её расширения до 1 ТБ при помощи карты MicroSD. Кроме того, корпус устройства защищен от влаги и пыли, а экран изготовлен из прочного стекла, устойчивого к повреждениям.
Как воспользоваться предложением:
- Зайти на страницу акции «Топим лёд выгодами» и выбрать смартфон.
- В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. Например, за стоимость смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ вы получаете зарядное устройство и 5500 рублей на связь. Если решили совершить покупку в офисе обслуживания, то в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.
- Добавляем выгодный комплект в корзину и переходим к оформлению.
Помимо смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ, в акции «Топим лёд выгодами» в билайне участвуют и другие смартфоны. Максимальная выгода может достигать 30 000 рублей. Состав комплекта и размер выгоды зависит от выбранной модели.
Предложение действует до 28 января 2025 года.
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