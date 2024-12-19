Выбирай Пермь: голосование за звание молодежной столицы завершается 20 декабря

Всероссийское голосование за молодежную столицу страны завершается завтра, 20 декабря. От Приволжского федерального округа за это звание борется Пермь. За столицу Прикамья проголосовали уже более 150 тыс. россиян. Поддержать город можно на специальной платформе обратной связи (ПОС) портала госуслуг по ссылке.

Жителей Приволжья призывают поддержать Пермь. «Важен каждый голос. Приглашайте друзей, знакомых, родственников и коллег по всей России проголосовать за Пермь в борьбе за статус „Молодежной столицы России — 2025“. Верим в дружбу регионов! Отметим, в этом году по условиям конкурса Росмолодежи жители регионов-конкурсантов не могут отдать голоса за свои города. Поэтому важно, чтобы Пермь и Пермский край получили поддержку из других регионов», — отмечают желающие победы города, представляющго ПФО.

Пермь — город в самом сердце России. Это центр высокотехнологичной промышленности, балета и парков. Здесь всё реально — созидать, любить, учиться, трудиться. Пермь — среди лидеров страны по качеству жизни, самый зеленый город-миллионник, обладатель трех премий «Туристические города — 2024». Для получения профобразования здесь имеется более 100 учебных заведений, для построения карьеры представлены все отрасли российской экономики, а общественная и культурная жизнь включает более 15 тыс. событий в год.

Столицу Пермского края уже поддержали фигурист Илья Авербух, актер театра и кино, комик и телеведущий Дмитрий Хрусталев, телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актеры сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Игорь Ознобихин, актриса театра и кино Светлана Пермякова, диджей и композитор Андрей Ширман (DJ Smash), актер кино и актер дубляжа Владимир Канухин и многие другие.

Пермь претендует на получение звания молодежной столицы и поддержку в реализации молодежных проектов, а также на грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне. Победа в конкурсе — это возможности для молодежи Пермского края и всех регионов Приволжского федерального округа.

Итоги голосования будут подведены 21 декабря 2024 года на ежегодной премии «Время молодых».

За право участия в финале боролись 17 городов России. Отбор проводился с учетом данных о существующей в городе инфраструктуре для молодежи, реализуемых проектах и программах на территории субъектов, а также информации о поддержке молодежных инициатив.