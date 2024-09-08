news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 8 сентября 2024 10:41

«Выбираем наше будущее»: Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах в Госсовет

Скопировать ссылку
«Выбираем наше будущее»: Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах в Госсовет
Фото: телеграм-канал Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ»

Председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ седьмого созыва. Он отдал свой голос на избирательном участке № 65, расположенном в здании казанской гимназии № 96, сообщается в телеграм-канале ассоциации.

«Сегодня мы выбираем наше будущее, голосуем за развитие экономики, социальной сферы, за наше благополучие, за поддержку наших бойцов, защищающих интересы Родины в зоне СВО», — сказал Губайдуллин.

Он пригласил татарстанцев проявить активную гражданскую позицию и отдать свой голос.

#Выборы в Госсовет РТ #Экзам Губайдуллин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100