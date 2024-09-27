«Вяжу и продаю игрушки, собираю деньги на купола и кресты»: как возрождают храм в Каинках

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как-то раз я услышала пение – смотрю, на крыше храма девушка поет»

Сегодня, в праздник Воздвижения Креста Господня, престольный праздник отметил храм села Каинки Верхнеуслонского района. Здесь торжественную литургию совершил благочинный района игумен Пимен. Помолиться пришли не только местные жители, люди приехали из соседних сел и даже из Казани.

Крестовоздвиженский храм был освящен в 1903 году, но уже в 30-е годы по указу советских властей его закрыли. Долгие годы обитель использовали как зернохранилище, а затем, пережив советские времена, она долгие годы пустовала. Со временем храм стал разрушаться – покосилась крыша, были утрачены купола, кресты и колокола.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одной из первых восстанавливать храм взялась местная жительница Светлана Мухтасарова.

«Помогают возрождать в основном те, для кого Каинки родовое место. Но мы с мужем не отсюда: я родилась в Казани, а он – в Башкирии. Просто лет пятнадцать назад мы приехали в Каинки к друзьям. Нам здесь понравилось, и мы купили дом», – вспоминает Светлана.

Женщина говорит, что тогда в селе жило больше людей, но со временем все стали разъезжаться.

«Храм стоял разрушенный долгие годы, но как-то раз я услышала пение – смотрю, а на крыше девушка поет. Я подошла поближе, а тут ребята уборку затеяли. Оказалось, это из Молодежного отдела Казанской епархии приехали. Они ездят в экспедиции по храмам и помогают их восстанавливать. С ними тогда еще отец Анатолий Григорьев поехал, ныне покойный», – поделилась она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я вязала игрушки, продавала и так собрала половину суммы на покупку колоколов»

Светлана вспоминает, что после приезда православной молодежи ее муж тоже начал работать в храме.

«Физически своими силами я никак не могла помочь, но мне так хотелось подключиться. И я решила вязать игрушки, а деньги с продажи жертвовать на восстановление. Навязала первую партию и поехала в Тихий Плес, там был праздник в храме, я продала первую партию игрушек. А потом про меня написали в интернете, и началось целое паломничество за этими игрушками: мне и звонили, и писали, и почтой я их отправляла», – рассказывает Светлана.

Сколько в общей сложности уже было связано зайцев и медведей, Светлана сосчитать не может, но ей удалось собрать половину суммы для покупки колоколов, остальную часть собрали местные жители и волонтеры.

«Сейчас я продолжаю собирать деньги на покупку маковок и крестов. Продолжаю вязать игрушки. Сколько нужно будет, столько и сделаю», – уверенно говорит жительница Каинок.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ставил себе задачу и, пока не сделаю, не уходил»

Фанис Мухтасаров, супруг Светланы, говорит, что когда взялся за восстановление, работы было непочатый край, но и сейчас, спустя время, несмотря на то что сделано уже достаточно много, отдыхать еще не время.

«Тут были выбиты решетки, я их восстановил, установил на окна. Потом лестницу сделал на колокольню. Я по профессии кузнец и еще много чего умею делать. День и ночь я, конечно, не трудился, но несколько часов уделял. Ставил себе задачу и, пока не сделаю, не уходил», – рассказывает мужчина.

Фанис – мусульманин. Говорит, для него было важно сохранить историческое здание, было жалко, что такой объект стоит разрушенным.

«Я родился в русской деревне, там тоже был в храм в таком же состоянии и мы всем селом его восстанавливали. Потом я мечеть помогал восстанавливать. Мои предки с татарской земли, может быть, поэтому меня сюда судьба завела», – рассуждает он.

Фанис поделился, что в этом году запустили котел, должны завершить кровельные работы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алтарь без иконостаса и живые бабочки в храме

Когда в храме начались восстановительные работы, сюда стали приезжать священники, и спустя больше 70 лет запустения вновь зазвучала молитва. Сейчас здесь тепло, в храм не попадает дождевая вода. И пусть стены не покрыты росписью, место для молитвы – отличное. Сквозь высокие окна пробивается солнечный свет, внутри летают бабочки, залетевшие с улицы. В храме даже поселился воробей, который нашел себе подходящую лазейку в стене, которую использует как гнездо.

В храме сохранилась часть лепнины, хотя по большей части она утрачена, однако даже то, что сохранилось, дает понять, что храм был величественным и нарядным.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Богослужения пока проходят только в одном престоле храма. Здесь пока не оформлен алтарь, нет Царских врат и иконостаса, но это даже кажется интереснее – видно, как совершает все обряды священник и его помощники. Отец Пимен говорит, что совершать службу ему это не мешает.

«Изначально христианские храмы так и были устроены, и у западных христиан все так и осталось. В Пасху мы тоже служим с открытыми вратами. Люди видят, что совершается священником в алтаре, для людей это не является грехом. Просто когда Царские врата открываются и закрываются, это подчеркивает таинственность каких-то моментов. Конечно, в перспективе иконостас здесь займет свое место», – рассказал игумен.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Впереди у нас много трудов. Но это все шаг за шагом сделается»

Он отметил, что богослужение в праздник Воздвижения Креста Господня совершается по праздничному, Пасхальному чину, поэтому и отсутствие Царских врат было кстати.

«Конечно, впереди у нас много трудов. Но это все шаг за шагом сделается. Конечно, мы не рассчитываем, что здесь будет активная духовная жизнь, как в городских приходах или как здесь было лет сто назад. Но если богослужения будут совершаться чуть чаще, чем сейчас, это уже хорошо», – отметил отец Пимен.

Отец Пимен говорит, что сейчас литургия проходит несколько раз в год.

«В первую очередь храм для местных жителей. Не все ведь могут ездить в соседние храмы. Даже если человек случайно зайдет сюда и у него появятся вопросы, то он получит ответ», – говорит он.

Благодаря тому что в храме появилось тепло и почти завершили работу на крыше, литургию здесь можно будет совершать и зимой – зданию не будет грозить разрушение.

Роль настоятеля пока выполняет отец Пимен. Видно, что место это ему очень по душе. Говорит, что, возможно, и в будущем будет исполнять здесь эту роль.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главное, чтобы было тепло и светло, а у людей был настрой на общение с Богом»

«Здесь есть всё, чтобы совершать молитву. Пусть аскетично, по минимуму, но нам больше и не нужно. Тем более что времена роскошных сельских храмов прошли. Главное, чтобы было тепло, светло, а у людей был настрой на общение с Богом и на построение своей жизни по христианским заповедям», – отметил игумен.

Праздник Воздвижения Креста Господня посвящен воспоминаниям о том, как в Иерусалиме, который был разрушен после гонения христиан, нашли Животворящий Крест, на котором был распят Спаситель. Позже на этом месте был возведен храм Гроба Господня, где собрали все реликвии, связанные с последними годами земной жизни Иисуса Христа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отец Пимен подчеркнул, что это один из значимых праздников в православии: с одной стороны, он связан со страданиями Мессии, а с другой – с торжественным событием.

«Удивительно, что жители села Каинки посвятили свой приход Воздвижению Креста Господня, ведь кажется, что праздник – это всегда что-то радостное, и в быту хочется каких-то утешений, но они выбрали именно такой день. В этот праздник всегда соблюдается пост, даже если он выпадает на воскресенье. Видимо, люди не искали увеселения, а больше желали послужить Господу», – отметил священнослужитель.

Крестовоздвиженскому храму нужна помощь неравнодушных. Те, кто хочет помочь и купить игрушки, могут обратиться к Светлане Мухтасаровой: +7-917-904-90-25.