Вязовой - творец победной серии «Салавата»: уфимцы уже обошли «Нефтехимик» на «Востоке»

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев», будучи соседями по турнирной таблице Востока, выдали вчера напряженный матч. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. О деталях встречи, форме команд и другом – в материале «ТИ-Спорта».





С таким Вязовым «Салават Юлаев» способен на многое

Уфимцы набрали отличный ход к началу февраля, выдав пятиматчевую победную серию. Вчера подопечные Виктора Козлова обыграли прямого конкурента по турнирной таблице Восточной конференции – «Нефтехимик». Болельщикам «Салавата Юлаева» даже, наверное, немного досадно, что буквально через неделю наступает пауза в чемпионате, связанная с Матчем Звезд КХЛ. Ведь неизвестно, сколько бы матчей подряд уфимцы могли еще взять на таком кураже.

По большому счету огромный вклад в нынешний успех «Салавата Юлаева» дает вратарь Семен Вязовой. Молодой голкипер уже по ходу прошлогоднего плей-офф дал понять, что способен тянуть бремя «первого номера» команды. Но то, что показывает Вязовой своей игрой в этом сезоне – выше всяких похвал. Вчерашний матч с «Нефтехимиком» – наглядно подтверждение, насколько победная серия «Салавата Юлаева» связана именно с вратарскими подвигами Семена. 36 бросков по воротам уфимцев, и всего одна пропущенная шайба.

Парадоксально, что коллега Вязового в составе «Нефтехимика» – Филипп Долганов – тоже провел отличный матч. Несколько сейвов голкипера были просто чумовыми, как например, отраженный бросок от Шелдона Ремпала. Но даже подобные спасения не могут перебить впечатления от блистательного перфоманса Вязового.

Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин по завершении встречи с «Салаватом Юлаевым» прямо заявил, что ответственным за результат вчерашнего матча был голкипер хозяев. Нападение «Нефтехимика» было богато на опасные моменты, но прошить хотя бы несколько раз Семена Вязового и оно не в силах.

«Такое ощущение, что да, как будто мы не можем — просто его не можем обыграть (о Семене Вязовом)», – сказал Игорь Гришин на пресс-конференции.

«Нефтехимику» недельная пауза пошла во вред, а «Салават Юлаев» радует вариативностью своего нападения

Календарь КХЛ сыграл немного злую шутку с нижнекамцами в преддверии Матча Звезд. До встречи с «Ак Барсом» (1:6) «Нефтехимик» не играл почти неделю. Сейчас «волкам» после матча с «Сибирью» снова предстоит недельная пауза. Отсутствие должного игрового тонуса отражается на качестве выступления хоккеистов.

«Нефтехимик» под руководством Игоря Гришина в нынешнем сезоне показывается себя очень забивной командой. Но даже в агрессивном атакующем стиле нижнекамцы могут испытывать проблемы в связи с прерывистым календарем. После матча с «Ак Барсом» Игорь Гришин сетовал на долгую паузу. Вчера же поражение своих подопечных тренер объяснил элементарным невезением.

«В какой-то момент, наверное, в первом периоде меня посетило дежавю по сравнению с матчем 5 января. По-моему, даже то же действующее лицо — Никита Зоркин — забил, в принципе, такой же гол. Вот, и, в общем-то, игра, наверное, такая же была, но, может быть, чуть-чуть больше моментов, чем в прошлой игре, было там, как в одну, так и в другую сторону. Здорово играли вратари, старались в обороне ребята, но малорезультативный матч. Такой открытый, но малорезультативный. В общем-то, нам в очередной раз не удалось забить Вязовому больше одного гола — это нас немножко напрягает, честно говоря» – сказал Гришин.

Если атака «Нефтехимика» вчера немного подкачала и забила меньше, чем могла, то у «Салавата Юлаева» с возвращением в строй Евгения Кузнецова вновь добавилось вариативности в нападении. В матче с «Нефтехимиком» форвард отметился результативной передачей. При казалось бы, не самом очевидном подборе игроков, среди которых, конечно, есть большие звезды, но тем не менее, «Салавату Юлаеву» удается часто играть с позиции силы. За короткий промежуток времени, взяв команду в огромном кризисе, Виктор Козлов своей работой сделал из уфимской команды «темную лошадку» в плей-офф.

«Ак Барс» в первом раунде может сыграть с «Нефтехимиком» или «Салаватом Юлаевым»?

Собственно, за два месяца до конца регулярного чемпионата появляются разговоры о том, на кого может попасть «Ак Барс» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы практически застолбили за собой третью строчку и теоретически могут лишь сместить «Авангард» со второго места.

Внизу турнирной таблицы, напротив, развернулась невероятная интрига с точки зрения дальнейшего расположения команд на «Востоке». «Нефтехимик» спустился на шестое место. Отрыв «волков» от «Трактора» на сегодняшний день составляет пять очков, от «Сибири» – шесть очков. Можно было бы порассуждать о вероятном кризисе нижнекамцев после двух встреч с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Однако календарь благоволит «волкам». В феврале-марте у «Нефтехимика» есть игры с «Сочи», «Сибирью» и целое дальневосточное турне из четырех игр с «Амуром» и «Адмиралом».

У «Салавата Юлаева» аналогично комфортное расписание матчей на оставшуюся часть регулярного чемпионата. То же самое дальневосточное турне, игры с «Сочи», «Шанхаем» и «Сибирью».

Так что «зеленое дерби» или «эль-татарико» при нынешних раскладах и актуальной форме команд может запросто случиться в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.