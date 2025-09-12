news_header_top
Вязовой сыграет в воротах в матче «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом»

Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» опубликовал в своих социальных сетях состав пятерок на домашний матч с екатеринбургским «Автомобилистом».

В ворота вернется Семен Вязовой, ставший открытием прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

В первой тройке нападения сыграют Максим Кузнецов, Александр Хмелевский и Данил Алалыкин. В защите будут действовать Зоркин и Стюарт.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Напомним, матч стартует в 17:00 по московскому времени и в 19:00 – по уфимскому и екатеринбургскому, на льду «Уфа Арены».

