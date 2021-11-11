Вятский палеонтологический музей представит в Нижнекамске экспонаты разных эпох

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Вятский палеонтологический музей представит свой выставочный проект «Древняя жизнь» в Нижнекамске. Экспозиция включает более полусотни экспонатов — остатков растений и животных из разных геологических эпох, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Среди наиболее масштабных экспонатов представлены реконструкции черепов тираннозавра и трицератопса длиной около 1,2 метра, а также самые крупные представители котельничской фауны пермского периода.

Экспонаты выставки охватывают огромный временной интервал — более 500 млн лет. Посетители экспозиции узнают, как зародилась жизнь на Земле, как развивался и усложнялся животный мир вплоть до времен вымирания динозавров.

Кроме того, гости выставки увидят копии древних птиц археоптериксов, которые были обнаружены в Германии в XIX веке, а также летающих ящеров — птеродактилей и рамфоринхов, скелеты морских ящеров, также найденных на территории Германии, кладки яиц динозавров и многие другие находки.

Выставка будет экспонироваться в Комплексном музее Нижнекамска. Вход свободный. При посещении потребуется предъявить QR-код.